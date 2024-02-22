https://ria.ru/20240222/vsu-1929013190.html

Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа

Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа - РИА Новости, 22.02.2024

Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа

Украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:09

2024-02-22T16:09

2024-02-22T16:09

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях", — размышляет Меркурис.Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Победа в ДНР. Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районе Новомихайловки и Красногоровки.Украинские подразделения на этом направлении потеряли более 400 военнослужащих и большое количество военной техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html

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политика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия