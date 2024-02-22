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Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа - РИА Новости, 22.02.2024
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16:09 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/vsu-1929013190.html
Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа
Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа - РИА Новости, 22.02.2024
Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа
Украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:09
2024-02-22T16:09
политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях&quot;, — размышляет Меркурис.Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Победа в ДНР. Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районе Новомихайловки и Красногоровки.Украинские подразделения на этом направлении потеряли более 400 военнослужащих и большое количество военной техники, уточнили в ведомстве.
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политика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Не могли удержать. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа

Эксперт Меркурис: ВСУ под селом Победа были разгромлены авиабомбами ФАБ-500

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях", — размышляет Меркурис.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Победа в ДНР. Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районе Новомихайловки и Красногоровки.
Украинские подразделения на этом направлении потеряли более 400 военнослужащих и большое количество военной техники, уточнили в ведомстве.
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