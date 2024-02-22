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Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями - РИА Новости, 22.02.2024

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями

В канун Дня защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" встречу с участниками РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:31

тверская область

игорь руденя

тверь

владимир васильев

единая россия

тверская область

23 февраля

день защитника отечества

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ТВЕРЬ, 22 фев — РИА Новости. В канун Дня защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" встречу с участниками специальной военной операции и семьями бойцов, сообщает пресс-служба облправительства. В беседе приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев и военный комиссар Тверской области Валерий Зайко. "Вооруженные силы всегда защищали нашу страну, семьи и детей, отцов и матерей. Сегодня дух русского воина как никогда силен. И в этом есть большая заслуга семей. Хочу в вашем лице всем матерям и женам военных выразить слова благодарности за наших героев, которые по зову сердца защищают Родину. Делают это важное и благородное дело со всей отдачей", – обратился Руденя к семьям военных. Губернатор подчеркнул, что в помощи военнослужащим принимают участие добровольцы, все жители региона – от детей до ветеранов. "Важно, чтобы бойцы на передовой, ветераны боевых действий, каждая семья участника СВО всегда знали, что в любой момент могут рассчитывать на необходимую помощь и поддержку со стороны государства", - сказал он. На сегодняшний день из Тверской области на передовую отправлено свыше 1 тысячи тонн гуманитарных грузов, в которые вошли экипировка, оборудование, техника, продовольствие, собранные региональным правительством, предприятиями, жителями Верхневолжья. На встрече прозвучали вопросы, касающиеся обеспечения выплат, совершенствования социальной поддержки военнослужащих и их близких. По ее итогам глава региона поручил проработать проект по оказанию максимальной поддержки семьям военнослужащих, которые состоят только из супруги с детьми. В том числе, это должна быть помощь в воспитании детей, вовлечении их в культурные, спортивные и другие мероприятия. Губернатор также поддержал предложение замруководителя Комитета семей воинов Отечества города Твери Анастасии Удалой о проведении в Верхневолжье фестиваля документального кино, посвященного СВО. Кроме того, одобрена инициатива об организации выставки портретов героев спецоперации.

https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917323356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, владимир васильев, единая россия, тверская область, 23 февраля, день защитника отечества