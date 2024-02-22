https://ria.ru/20240222/vstrecha-1929054139.html
Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями
Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями - РИА Новости, 22.02.2024
Губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками СВО и их семьями
В канун Дня защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" встречу с участниками РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:31
тверская область
игорь руденя
тверь
владимир васильев
единая россия
тверская область
23 февраля
день защитника отечества
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ТВЕРЬ, 22 фев — РИА Новости. В канун Дня защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" встречу с участниками специальной военной операции и семьями бойцов, сообщает пресс-служба облправительства. В беседе приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев и военный комиссар Тверской области Валерий Зайко. "Вооруженные силы всегда защищали нашу страну, семьи и детей, отцов и матерей. Сегодня дух русского воина как никогда силен. И в этом есть большая заслуга семей. Хочу в вашем лице всем матерям и женам военных выразить слова благодарности за наших героев, которые по зову сердца защищают Родину. Делают это важное и благородное дело со всей отдачей", – обратился Руденя к семьям военных. Губернатор подчеркнул, что в помощи военнослужащим принимают участие добровольцы, все жители региона – от детей до ветеранов. "Важно, чтобы бойцы на передовой, ветераны боевых действий, каждая семья участника СВО всегда знали, что в любой момент могут рассчитывать на необходимую помощь и поддержку со стороны государства", - сказал он. На сегодняшний день из Тверской области на передовую отправлено свыше 1 тысячи тонн гуманитарных грузов, в которые вошли экипировка, оборудование, техника, продовольствие, собранные региональным правительством, предприятиями, жителями Верхневолжья. На встрече прозвучали вопросы, касающиеся обеспечения выплат, совершенствования социальной поддержки военнослужащих и их близких. По ее итогам глава региона поручил проработать проект по оказанию максимальной поддержки семьям военнослужащих, которые состоят только из супруги с детьми. В том числе, это должна быть помощь в воспитании детей, вовлечении их в культурные, спортивные и другие мероприятия. Губернатор также поддержал предложение замруководителя Комитета семей воинов Отечества города Твери Анастасии Удалой о проведении в Верхневолжье фестиваля документального кино, посвященного СВО. Кроме того, одобрена инициатива об организации выставки портретов героев спецоперации.
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917323356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, владимир васильев, единая россия, тверская область, 23 февраля, день защитника отечества
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Владимир Васильев, Единая Россия, Тверская область, 23 февраля, День защитника Отечества
ТВЕРЬ, 22 фев — РИА Новости. В канун Дня защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" встречу с участниками специальной военной операции и семьями бойцов, сообщает пресс-служба облправительства.
В беседе приняли участие руководитель фракции "Единая Россия
" в Госдуме Владимир Васильев
и военный комиссар Тверской области Валерий Зайко.
"Вооруженные силы всегда защищали нашу страну, семьи и детей, отцов и матерей. Сегодня дух русского воина как никогда силен. И в этом есть большая заслуга семей. Хочу в вашем лице всем матерям и женам военных выразить слова благодарности за наших героев, которые по зову сердца защищают Родину. Делают это важное и благородное дело со всей отдачей", – обратился Руденя к семьям военных.
Губернатор подчеркнул, что в помощи военнослужащим принимают участие добровольцы, все жители региона – от детей до ветеранов. "Важно, чтобы бойцы на передовой, ветераны боевых действий, каждая семья участника СВО всегда знали, что в любой момент могут рассчитывать на необходимую помощь и поддержку со стороны государства", - сказал он.
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На сегодняшний день из Тверской области на передовую отправлено свыше 1 тысячи тонн гуманитарных грузов, в которые вошли экипировка, оборудование, техника, продовольствие, собранные региональным правительством, предприятиями, жителями Верхневолжья.
На встрече прозвучали вопросы, касающиеся обеспечения выплат, совершенствования социальной поддержки военнослужащих и их близких. По ее итогам глава региона поручил проработать проект по оказанию максимальной поддержки семьям военнослужащих, которые состоят только из супруги с детьми. В том числе, это должна быть помощь в воспитании детей, вовлечении их в культурные, спортивные и другие мероприятия.
Губернатор также поддержал предложение замруководителя Комитета семей воинов Отечества города Твери
Анастасии Удалой о проведении в Верхневолжье фестиваля документального кино, посвященного СВО. Кроме того, одобрена инициатива об организации выставки портретов героев спецоперации.
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