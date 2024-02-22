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В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным

В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024

В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным

Глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:37

2024-02-22T14:37

2024-02-22T14:50

буэнос-айрес (город)

аргентина

хавьер милей

владимир путин

россия

политика

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным, следует из ее слов."Полагаю, что да", - сказала министр, отвечая на вопрос, видит ли она возможность для встречи лидеров двух стран."Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения", - добавила она.В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам.Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией.

https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html

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Влада Копылова

буэнос-айрес (город), аргентина, хавьер милей, владимир путин, россия, политика