https://ria.ru/20240222/vstrecha-1928991896.html
В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным
В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024
В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным
Глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:37
2024-02-22T14:37
2024-02-22T14:50
буэнос-айрес (город)
аргентина
хавьер милей
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_0:44:2263:1317_1920x0_80_0_0_3c4a9174378c86a09aa28c2dee5f59f6.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным, следует из ее слов."Полагаю, что да", - сказала министр, отвечая на вопрос, видит ли она возможность для встречи лидеров двух стран."Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения", - добавила она.В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам.Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией.
https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_73:0:2081:1506_1920x0_80_0_0_e708be64cdbb12cde4e668a8729852d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буэнос-айрес (город), аргентина, хавьер милей, владимир путин, россия, политика
Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Хавьер Милей, Владимир Путин, Россия, Политика
В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным
Глава МИД Аргентины не исключила встречи Милея с Путиным
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным, следует из ее слов.
"Полагаю, что да", - сказала министр, отвечая на вопрос, видит ли она возможность для встречи лидеров двух стран.
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело
"Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения", - добавила она.
В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей
. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам.
Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины
в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией
.
Лидер Аргентины переходит в иудаизм. Так лучше