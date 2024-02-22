https://ria.ru/20240222/vrediteli-1928907321.html

Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах

Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изобличать и отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание тех, кто находится в новых... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:36

2024-02-22T10:36

2024-02-22T10:36

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изобличать и отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание тех, кто находится в новых регионах РФ и вредит России. "Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев добавил, что работать нужно со всеми. "Тем не менее, мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", - сказал он.

https://ria.ru/20220408/buduschee-1782426706.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика