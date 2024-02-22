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Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах - РИА Новости, 22.02.2024
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10:36 22.02.2024
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Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах
Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изобличать и отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание тех, кто находится в новых... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:36
2024-02-22T10:36
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изобличать и отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание тех, кто находится в новых регионах РФ и вредит России. "Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев добавил, что работать нужно со всеми. "Тем не менее, мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", - сказал он.
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дмитрий медведев, политика
Дмитрий Медведев, Политика
Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей, живущих в новых регионах

Медведев призвал отправлять в Сибирь вредителей России, живущих в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изобличать и отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание тех, кто находится в новых регионах РФ и вредит России.
"Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Медведев добавил, что работать нужно со всеми. "Тем не менее, мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", - сказал он.
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