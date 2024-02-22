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Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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11:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/vpk-1928922371.html
Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев
Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев
Выделяемые США для Украины средства идут на поддержание военно-промышленного комплекса Штатов, но вместо решения социальных задач и проблем на границе с... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:15
2024-02-22T11:15
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выделяемые США для Украины средства идут на поддержание военно-промышленного комплекса Штатов, но вместо решения социальных задач и проблем на границе с Мексикой американские власти тратят сотни миллиардов на страну, которую многие американцы не сразу найдут на карте, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вместо того, чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. На вопрос о расположении Украины, многие американцы "будут долго выискивать на карте мира, где это и что", полагает зампред Совбеза. "Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи", - добавил он.
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украина, дмитрий медведев, сша, в мире
Украина, Дмитрий Медведев, США, В мире
Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев

Медведев: выделяемые Украине средства идут на поддержание ВПК США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выделяемые США для Украины средства идут на поддержание военно-промышленного комплекса Штатов, но вместо решения социальных задач и проблем на границе с Мексикой американские власти тратят сотни миллиардов на страну, которую многие американцы не сразу найдут на карте, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вместо того, чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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На вопрос о расположении Украины, многие американцы "будут долго выискивать на карте мира, где это и что", полагает зампред Совбеза.
"Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи", - добавил он.
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