https://ria.ru/20240222/vpk-1928922371.html

Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев

Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Деньги для Украины идут на поддержание ВПК США, заявил Медведев

Выделяемые США для Украины средства идут на поддержание военно-промышленного комплекса Штатов, но вместо решения социальных задач и проблем на границе с... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:15

2024-02-22T11:15

2024-02-22T11:15

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дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выделяемые США для Украины средства идут на поддержание военно-промышленного комплекса Штатов, но вместо решения социальных задач и проблем на границе с Мексикой американские власти тратят сотни миллиардов на страну, которую многие американцы не сразу найдут на карте, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вместо того, чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. На вопрос о расположении Украины, многие американцы "будут долго выискивать на карте мира, где это и что", полагает зампред Совбеза. "Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи", - добавил он.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий медведев, сша, в мире