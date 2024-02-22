https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:45
2024-02-22T09:45
2024-02-22T09:58
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters."Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Ему задавали такой вопрос. Президент тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - отметил он."Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать", — добавил Песков. Он сказал, что военкоров часто награждают - " их труд видят, их героизм замечают".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Россия
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
Песков: приравнивать военкоров к участникам СВО было бы неверно
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters
.
"Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Ему задавали такой вопрос. Президент тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - отметил он.
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"Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать", — добавил Песков
.
Он сказал, что военкоров часто награждают - " их труд видят, их героизм замечают".
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