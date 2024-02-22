Рейтинг@Mail.ru
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 22.02.2024 (обновлено: 09:58 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:45
2024-02-22T09:58
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters."Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Ему задавали такой вопрос. Президент тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - отметил он."Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать", — добавил Песков. Он сказал, что военкоров часто награждают - " их труд видят, их героизм замечают".
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
https://ria.ru/20240217/dron-1928007480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Россия
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков

Песков: приравнивать военкоров к участникам СВО было бы неверно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.
"Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Ему задавали такой вопрос. Президент тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - отметил он.
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Клим Поплавский: "Главное правило военкора — остаться в живых"
12 февраля, 08:00
"Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать", — добавил Песков.
Он сказал, что военкоров часто награждают - " их труд видят, их героизм замечают".
Даниил Пионтковский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Пострадавший военкор "Звезды" раскрыл подробности атаки беспилотника в ДНР
17 февраля, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала