https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html

Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков

Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024

Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков

Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:45

2024-02-22T09:45

2024-02-22T09:58

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа военкоров заслуживает отдельной оценки, но приравнивать их к участникам СВО было бы неверно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters."Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Ему задавали такой вопрос. Президент тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - отметил он."Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать", — добавил Песков. Он сказал, что военкоров часто награждают - " их труд видят, их героизм замечают".

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

https://ria.ru/20240217/dron-1928007480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, дмитрий песков, россия