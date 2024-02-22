https://ria.ru/20240222/vladimir-1928982429.html

Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем

Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем - РИА Новости, 22.02.2024

Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:12

2024-02-22T14:12

2024-02-22T14:12

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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило СУСК РФ по Владимирской области. Видео появилось в четверг в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. Прокуратура и СК начали проверки. Администрация города проинформировала, что учитель уволен. "Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к учащемуся в школе во Владимире", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). По предварительным данным, инцидент произошел в среду во время урока английского языка. Педагог "по причине несоблюдения учеником 2010 года рождения дисциплины применил к нему насилие, в том числе нанес несколько ударов".

https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html

https://ria.ru/20240207/shkola-1925861689.html

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происшествия, россия, владимир, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)