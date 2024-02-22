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Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем
Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем - РИА Новости, 22.02.2024
Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:12
2024-02-22T14:12
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило СУСК РФ по Владимирской области. Видео появилось в четверг в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. Прокуратура и СК начали проверки. Администрация города проинформировала, что учитель уволен. "Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к учащемуся в школе во Владимире", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). По предварительным данным, инцидент произошел в среду во время урока английского языка. Педагог "по причине несоблюдения учеником 2010 года рождения дисциплины применил к нему насилие, в том числе нанес несколько ударов".
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происшествия, россия, владимир, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем
СУСК: во Владимире возбудили дело после избиения учителем школьника на уроке
РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости.
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило
СУСК РФ по Владимирской области.
Видео появилось в четверг в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. Прокуратура и СК начали проверки. Администрация города проинформировала, что учитель уволен.
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"Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к учащемуся в школе во Владимире", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
По предварительным данным, инцидент произошел в среду во время урока английского языка. Педагог "по причине несоблюдения учеником 2010 года рождения дисциплины применил к нему насилие, в том числе нанес несколько ударов".
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