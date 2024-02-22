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Beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации - РИА Новости, 22.02.2024
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15:13 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/virtualizatsiya-1928992272.html
Beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации
Beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации - РИА Новости, 22.02.2024
Beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн клауд) в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software (МАЙНД Софт) и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:13
2024-02-22T15:13
билайн
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн клауд) в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software (МАЙНД Софт) и компанией vStack (Вистэк) успешно реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации, сообщает пресс-служба компании."Сотрудничество с vStack и MIND Software стало для нас очередным шагом по запуску отечественных облачных продуктов. Сервис миграции значительно упрощает переход на отечественную платформу виртуализации с зарубежных решений. Для нас, как сервис-провайдера, важно предоставить не только качественный продукт, но и обеспечить полный сервисный цикл, включая консультации по переезду в облако и поддержку миграции", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам beeline cloud Александра Михалюка.Решение о миграции стало актуальным после запуска совместного продукта beeline cloud и vStack – гиперконвергентной платформы BeeCloud Stack (БиКлауд Стэк) для построения виртуальной ИТ-инфраструктуры, размещенной на базе отечественного оборудования в собственном дата-центре."Выбор нашей платформы в качестве основы для BeeCloud Stack — свидетельство зрелости нашего решения. При этом я понимаю, насколько болезненным может быть процесс миграции. Мы искали партнера, чье решение способно проводить миграцию максимально гладко. В итоге мы выбрали компанию MIND Software. В отличие от традиционного подхода, при котором виртуальная машина преобразуется в файл, а затем импортируется на платформу, инструмент MIND Migrate (МАЙНД Мигрэйт) предлагает альтернативный механизм, который устраняет дискретность, за счет чего процесс миграции проходит проще и быстрее", - отметил генеральный директор vStack Евгений Карпов, слова которого цитирует пресс-служба.Ключевым элементом успешной миграции beeline cloud стала технология кроссплатформенной миграции и отказоустойчивости ИТ-сервисов, предоставленная MIND Software с использованием инструмента MIND Migrate. Этот инструмент позволил быстро и эффективно перенести виртуальные машины с платформы VMware (Виэмваре) на российскую платформу BeeCloud Stack.Сервис MIND Migrate обеспечивает бесшовную миграцию виртуальных машин с различных платформ на отечественное решение. Инструмент MIND Migrate разработан MIND Software и интегрирован в любую установку BeeCloud Stack, в том числе при выполнении в закрытом контуре без доступа в интернет. Сервис доступен как в режиме self-service (селф-сервис), так и по модели managed (менеджт), т.е. с поддержкой экспертов beeline cloud."Данный проект в очередной раз подтвердил эффективность нашей стратегии по одновременному плотному технологическому сотрудничеству с отечественным производителями платформ виртуализации и провайдерами облачных услуг, что позволяет создавать максимально удобный и качественный сервис для конечного потребителя", - цитирует пресс-служба технического директора MIND Software Антона Груздева.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvpC2fEw2
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РИА Новости
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билайн, вымпелком, технологии
Билайн, ВымпелКом, Технологии

Beeline cloud перешел на российскую платформу виртуализации

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн клауд) в сотрудничестве с российским разработчиком MIND Software (МАЙНД Софт) и компанией vStack (Вистэк) успешно реализовали сервис миграции ИТ-инфраструктуры на российскую платформу виртуализации, сообщает пресс-служба компании.
«
"Сотрудничество с vStack и MIND Software стало для нас очередным шагом по запуску отечественных облачных продуктов. Сервис миграции значительно упрощает переход на отечественную платформу виртуализации с зарубежных решений. Для нас, как сервис-провайдера, важно предоставить не только качественный продукт, но и обеспечить полный сервисный цикл, включая консультации по переезду в облако и поддержку миграции", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам beeline cloud Александра Михалюка.
Решение о миграции стало актуальным после запуска совместного продукта beeline cloud и vStack – гиперконвергентной платформы BeeCloud Stack (БиКлауд Стэк) для построения виртуальной ИТ-инфраструктуры, размещенной на базе отечественного оборудования в собственном дата-центре.
«
"Выбор нашей платформы в качестве основы для BeeCloud Stack — свидетельство зрелости нашего решения. При этом я понимаю, насколько болезненным может быть процесс миграции. Мы искали партнера, чье решение способно проводить миграцию максимально гладко. В итоге мы выбрали компанию MIND Software. В отличие от традиционного подхода, при котором виртуальная машина преобразуется в файл, а затем импортируется на платформу, инструмент MIND Migrate (МАЙНД Мигрэйт) предлагает альтернативный механизм, который устраняет дискретность, за счет чего процесс миграции проходит проще и быстрее", - отметил генеральный директор vStack Евгений Карпов, слова которого цитирует пресс-служба.
Ключевым элементом успешной миграции beeline cloud стала технология кроссплатформенной миграции и отказоустойчивости ИТ-сервисов, предоставленная MIND Software с использованием инструмента MIND Migrate. Этот инструмент позволил быстро и эффективно перенести виртуальные машины с платформы VMware (Виэмваре) на российскую платформу BeeCloud Stack.
Сервис MIND Migrate обеспечивает бесшовную миграцию виртуальных машин с различных платформ на отечественное решение. Инструмент MIND Migrate разработан MIND Software и интегрирован в любую установку BeeCloud Stack, в том числе при выполнении в закрытом контуре без доступа в интернет. Сервис доступен как в режиме self-service (селф-сервис), так и по модели managed (менеджт), т.е. с поддержкой экспертов beeline cloud.
"Данный проект в очередной раз подтвердил эффективность нашей стратегии по одновременному плотному технологическому сотрудничеству с отечественным производителями платформ виртуализации и провайдерами облачных услуг, что позволяет создавать максимально удобный и качественный сервис для конечного потребителя", - цитирует пресс-служба технического директора MIND Software Антона Груздева.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvpC2fEw2
 
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