https://ria.ru/20240222/venesuela-1928864769.html

В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты

В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты - РИА Новости, 22.02.2024

В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты

Команды спасателей и судмедэкспертов начали работы на месте обрушения открытой шахты "Булья Лока" в штате Боливар, сообщил заместитель министра управления... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T01:02

2024-02-22T01:02

2024-02-22T01:02

в мире

боливар (венесуэла)

венесуэла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/36/1548543654_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_c906ab7d9af40da6748fe9562c70fab0.jpg

МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Команды спасателей и судмедэкспертов начали работы на месте обрушения открытой шахты "Булья Лока" в штате Боливар, сообщил заместитель министра управления рисками и гражданской защиты Карлос Перес Ампуэда. "По поручению вице-президента Ремихио Себальоса и в координации с губернатором штата Боливар Анхельем Маркано представители Национальной службы управления рисками вместе с организациями гражданской безопасности и членами Оперативной зоны интегральной обороны Боливара проводят поисково-спасательные операции после оползня и обрушения шахты "Булья Лока" в муниципалитете Ангостура, Ла-Парагуа, там установлен пункт управления и контроля", - написал Перес Ампуэда в своем блоге в соцсети Х.Обрушение открытой шахты произошло накануне и попало на видео, которое распространяется в социальных сетях - судя по кадрам, в карьере находились по меньшей мере десятки человек. Официальных цифр о числе пропавших и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия развернуты шатры полевой медицины, работают бригады скорой помощи и судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20240219/shakhta-1928152100.html

боливар (венесуэла)

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливар (венесуэла), венесуэла