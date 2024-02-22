https://ria.ru/20240222/venesuela-1928864769.html
В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты
В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты - РИА Новости, 22.02.2024
В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты
Команды спасателей и судмедэкспертов начали работы на месте обрушения открытой шахты "Булья Лока" в штате Боливар, сообщил заместитель министра управления... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T01:02
2024-02-22T01:02
2024-02-22T01:02
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Команды спасателей и судмедэкспертов начали работы на месте обрушения открытой шахты "Булья Лока" в штате Боливар, сообщил заместитель министра управления рисками и гражданской защиты Карлос Перес Ампуэда. "По поручению вице-президента Ремихио Себальоса и в координации с губернатором штата Боливар Анхельем Маркано представители Национальной службы управления рисками вместе с организациями гражданской безопасности и членами Оперативной зоны интегральной обороны Боливара проводят поисково-спасательные операции после оползня и обрушения шахты "Булья Лока" в муниципалитете Ангостура, Ла-Парагуа, там установлен пункт управления и контроля", - написал Перес Ампуэда в своем блоге в соцсети Х.Обрушение открытой шахты произошло накануне и попало на видео, которое распространяется в социальных сетях - судя по кадрам, в карьере находились по меньшей мере десятки человек. Официальных цифр о числе пропавших и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия развернуты шатры полевой медицины, работают бригады скорой помощи и судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20240219/shakhta-1928152100.html
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в мире, боливар (венесуэла), венесуэла
В мире, Боливар (Венесуэла), Венесуэла
В Венесуэле начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты
В Венесуэле спасатели начали поисковые работы на месте обрушившейся шахты
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Команды спасателей и судмедэкспертов начали работы на месте обрушения открытой шахты "Булья Лока" в штате Боливар, сообщил заместитель министра управления рисками и гражданской защиты Карлос Перес Ампуэда.
«
"По поручению вице-президента Ремихио Себальоса и в координации с губернатором штата Боливар Анхельем Маркано представители Национальной службы управления рисками вместе с организациями гражданской безопасности и членами Оперативной зоны интегральной обороны Боливара проводят поисково-спасательные операции после оползня и обрушения шахты "Булья Лока" в муниципалитете Ангостура, Ла-Парагуа, там установлен пункт управления и контроля", - написал Перес Ампуэда в своем блоге в соцсети Х.
Обрушение открытой шахты произошло накануне и попало на видео, которое распространяется в социальных сетях - судя по кадрам, в карьере находились по меньшей мере десятки человек. Официальных цифр о числе пропавших и пострадавших пока не поступало.
На месте происшествия развернуты шатры полевой медицины, работают бригады скорой помощи и судебно-медицинской экспертизы.
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