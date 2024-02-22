https://ria.ru/20240222/vdnkh-1928975193.html

Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек

Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек - РИА Новости, 22.02.2024

Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек

Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:53

2024-02-22T13:53

2024-02-22T21:31

выставка-форум "россия"

москва

волжский

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. "Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей", — говорится в релизе.Как уточняется, гости получили подарок от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора Тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия. По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости. "На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", — подчеркнула она. Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928181715.html

https://radiosputnik.ru/20240215/forum-1927662108.html

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москва, волжский, волгоградская область, общество