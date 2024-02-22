Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. "Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей", — говорится в релизе.Как уточняется, гости получили подарок от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора Тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия. По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости. "На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", — подчеркнула она. Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Награждение 7-миллионного посетителя выставки - Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы.
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"Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей", — говорится в релизе.
Как уточняется, гости получили подарок от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора Тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия.
По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости.
"На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", — подчеркнула она.
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
19 февраля, 11:25
Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Путин поручил продлить работу выставки-форума "Россия" до 8 июля
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