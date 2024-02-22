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Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек - РИА Новости, 22.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:53 22.02.2024 (обновлено: 21:31 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/vdnkh-1928975193.html
Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек
Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек - РИА Новости, 22.02.2024
Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек
Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:53
2024-02-22T21:31
выставка-форум "россия"
москва
волжский
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. &quot;Двадцать второго февраля Международную выставку-форум &quot;Россия&quot; посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей&quot;, — говорится в релизе.Как уточняется, гости получили подарок от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора Тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия. По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости. "На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", — подчеркнула она. Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928181715.html
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москва, волжский, волгоградская область, общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Волжский, Волгоградская область, Общество
Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек

Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек менее чем за четыре месяца

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаграждение 7-миллионного посетителя выставки - Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области
Награждение 7-миллионного посетителя выставки - Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Награждение 7-миллионного посетителя выставки - Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семь миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы.
«

"Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей", — говорится в релизе.

Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

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Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

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Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

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В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

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В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

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Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

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На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

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Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

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Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

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Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

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Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

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Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

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Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Как уточняется, гости получили подарок от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", администрации региона и компании-туроператора "Игора Тур" — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия.
По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости.
"На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", — подчеркнула она.
Демонстрация эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и создание собственных образов с украшениями из солнечного камня
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
19 февраля, 11:25
Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Путин поручил продлить работу выставки-форума "Россия" до 8 июля
15 февраля, 19:41
 
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