https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

"Ничего военного". Журналист из США пришел в ужас от тактики ВСУ

"Ничего военного". Журналист из США пришел в ужас от тактики ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024

"Ничего военного". Журналист из США пришел в ужас от тактики ВСУ

ВСУ специально используют американское оружие против мирного населения, заявил бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:31

2024-02-22T10:31

2024-02-22T11:59

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ специально используют американское оружие против мирного населения, заявил бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по Центральной библиотеке имени Н. К. Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS."Нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Огонь велся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений", — указал Ланкастер."Нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Огонь велся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений", — указал Ланкастер.Журналист отметил, что украинские силы нанесли удары по гражданский объектам в Донецке, используя американские 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты HIMARS."Я зашел в библиотеку, прошел ее вдоль и поперек и обошел вокруг — ничего военного. Только читающие люди, в основном женщины. А после того как упали снаряды, все они укрылись в подвале, включая тех двоих, которые были ранены", — поделился Ланкастер.В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы.

https://ria.ru/20240222/oskorblenie-1928888674.html

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