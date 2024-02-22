https://ria.ru/20240222/uroki-1929087261.html

Минпросвещения: повышения нагрузки от увеличения уроков истории не будет

Минпросвещения: повышения нагрузки от увеличения уроков истории не будет - РИА Новости, 22.02.2024

Минпросвещения: повышения нагрузки от увеличения уроков истории не будет

Увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:54

2024-02-22T22:54

2024-02-22T22:54

общество

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить число часов, отведенных на изучение истории в школах с 340 до 476. "За счет данных изменений педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры. Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится", - говорится в сообщении. В Минпросвещения пояснили, что дополнительные часы добавляются за счет высвобожденных учебных часов от обществознания (теперь преподавание предмета предлагается начать с девятого класса). "Действительно разработан проект приказа Минпросвещения России, которым предлагается увеличить количество часов изучения истории (с 340 сейчас до 476: в 5-8 классах по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе по 2 часа в неделю)", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240219/semya-1928169251.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия