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Русские все отключают. В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Русские все отключают. В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.02.2024
Русские все отключают. В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Российские системы радиоэлектронной борьбы глушат FPV-дроны украинской армии, поэтому они не могут стать полноценной заменой артиллерии, заявил американский... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:00
2024-02-22T19:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы глушат FPV-дроны украинской армии, поэтому они не могут стать полноценной заменой артиллерии, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Украинцы говорят, что могут выполнять те же задачи FPV-дронами. <…> Ладно, все виды дронов стали важнейшей частью этого конфликта — разведывательные, ударные и так далее. <…> Но они не смогут заменить артиллерию. У них нет дальности, которой обладает артиллерия, нет соответствующей мощной начинки и проникающей способности, они сильно уязвимы из-за господства российских систем радиоэлектронной борьбы", — отметил специалист.По его словам, ВСУ не только опустошают запасы обычных снарядов, но и начали испытывать нехватку БПЛА, которые используют в больших количествах. Военно-промышленные мощности Киева не могут покрыть потребности армии из-за высокой интенсивности боев, резюмировал Слебода.Западные аналитики неоднократно указывали на результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные системы обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
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политика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Русские все отключают. В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Американский эксперт Слебода: российские РЭБ глушат дроны ВСУ на фронте