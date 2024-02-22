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Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 22.02.2024 (обновлено: 18:55 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929055843.html
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров
Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:40
2024-02-22T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой и обсудил с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщила в среду пресс-служба госдепартамента. Как отметил Лавров, по итогам встречи Блинкен сказал журналистам, что не видит каких-либо условий для начала переговоров."Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад, а то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - сказал министр на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати".
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров

Лавров: страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой и обсудил с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщила в среду пресс-служба госдепартамента. Как отметил Лавров, по итогам встречи Блинкен сказал журналистам, что не видит каких-либо условий для начала переговоров.
"Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад, а то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - сказал министр на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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