https://ria.ru/20240222/ukraina-1929055843.html

Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров

Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024

Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров

Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:40

2024-02-22T18:40

2024-02-22T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой и обсудил с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщила в среду пресс-служба госдепартамента. Как отметил Лавров, по итогам встречи Блинкен сказал журналистам, что не видит каких-либо условий для начала переговоров."Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад, а то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - сказал министр на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати".

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)