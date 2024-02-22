https://ria.ru/20240222/ukraina-1929055843.html
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024
Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров
Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:40
2024-02-22T18:40
2024-02-22T18:55
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой и обсудил с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщила в среду пресс-служба госдепартамента. Как отметил Лавров, по итогам встречи Блинкен сказал журналистам, что не видит каких-либо условий для начала переговоров."Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад, а то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - сказал министр на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад категорически не хочет серьезного диалога по Украине, заявил Лавров
Лавров: страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине