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Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 22.02.2024 (обновлено: 18:10 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929041983.html
Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО
Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО - РИА Новости, 22.02.2024
Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО
США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:58
2024-02-22T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким."Президент (США - ред.) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО", - сказала Ким на специальном брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что Вашингтон "очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Государственный департамент США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

Госдеп заявил, что работает над скорейшим вступлением Украины в НАТО

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.
"Президент (США - ред.) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО", - сказала Ким на специальном брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что Вашингтон "очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее".
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГосударственный департамент СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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