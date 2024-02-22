Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО
Госдеп заявил, что работает над скорейшим вступлением Украины в НАТО
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.
"Президент (США - ред.) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО", - сказала Ким на специальном брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что Вашингтон "очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.