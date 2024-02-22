https://ria.ru/20240222/ukraina-1929041983.html

Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО - РИА Новости, 22.02.2024

Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:58

2024-02-22T17:58

2024-02-22T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

государственный департамент сша

нато

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким."Президент (США - ред.) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО", - сказала Ким на специальном брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что Вашингтон "очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, государственный департамент сша, нато, ситуация в днр и лнр