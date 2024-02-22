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Британия пообещала передать Украине 200 ракет Brimstone
Британия пообещала передать Украине 200 ракет Brimstone - РИА Новости, 22.02.2024
Британия пообещала передать Украине 200 ракет Brimstone
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о новом пакете военной помощи для Киева, включающем 200 ракет Brimstone. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:53
2024-02-22T16:53
2024-02-22T17:13
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о новом пакете военной помощи для Киева, включающем 200 ракет Brimstone."Сегодня я могу объявить о новом пакете с 200 антитанковыми ракетами Brimstone в дальнейших усилиях по обороне Украины", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Британия пообещала передать Украине 200 ракет Brimstone
Британия объявила о новом пакете помощи Украине с 200 ракетами Brimstone