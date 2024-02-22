https://ria.ru/20240222/ukraina-1929023067.html

На Украине лишили выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц

На Украине лишили выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц - РИА Новости, 22.02.2024

На Украине лишили выплат женщин в декрете, имеющих статус перемещенных лиц

Власти Украины не включили в перечень автоматических выплат на проживание матерей, имеющих статус перемещенных лиц и находящихся в декрете или в отпуске по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:49

2024-02-22T16:49

2024-02-22T16:49

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Украины не включили в перечень автоматических выплат на проживание матерей, имеющих статус перемещенных лиц и находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, лишив их денежной помощи с 1 марта, сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в своем Telegram-канале. "Матери, находящиеся в декретном отпуске, не включены в перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым с 1 марта 2024 года будут автоматически продлены выплаты на проживание. Власти настолько увлеклись исключениями для одних людей и ограничениями для других, что не предусмотрели поддержки для ВПЛ - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком после достижения им трех лет", - написала Южанина.Она утонила, что теперь матери смогут рассчитывать на денежную помощь в случае предоставления дополнительных сведений о том, что не имеют возможности работать. Южанина уточнила, что речь идет о помощи в размере 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен (52 доллара и 78 долларов соответственно) для детей. "Надеюсь, эта досадная ошибка возникла по недосмотру чиновников, не была целенаправленным действием и она немедленно будет исправлена", - резюмировала парламентарий. Как заявил 16 февраля народный депутат от партии "Слуги народа" Дмитрий Наталуха, система социальной помощи на Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928946305.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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в мире, украина, донбасс, нина южанина, владимир зеленский, верховная рада украины