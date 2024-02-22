Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929022751.html
СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам
СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам
Ряд европейских дипломатов полагают, что на Западе уже в этом году могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией о заморозке конфликта, иные... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:47
2024-02-22T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ряд европейских дипломатов полагают, что на Западе уже в этом году могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией о заморозке конфликта, иные варианты воспринимаются скептически, сообщила газета Politico. "Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о "стабилизации" конфликта. На вопросы о том, что она будет в себя включать, дипломаты сказали, что это значит подталкивание Киева к началу переговоров с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным о заморозке конфликта и фиксации текущих территориальных приобретений в обмен на "гарантии безопасности" от Запада и путь к членству в ЕС", - пишет издание. Как отмечает газета, альтернативой могло бы стать увеличение финансовой и военной помощи Киеву, однако подобная перспектива воспринимается на Западе с большим скепсисом. Добавляется, что на Западе есть те, кто надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта на Украине. В частности, "это может объяснить глубокую сдержанность, как например в Германии, по вопросу конфискации замороженных российских активов", указывает издание. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам

Politico: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ряд европейских дипломатов полагают, что на Западе уже в этом году могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией о заморозке конфликта, иные варианты воспринимаются скептически, сообщила газета Politico.
"Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о "стабилизации" конфликта. На вопросы о том, что она будет в себя включать, дипломаты сказали, что это значит подталкивание Киева к началу переговоров с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным о заморозке конфликта и фиксации текущих территориальных приобретений в обмен на "гарантии безопасности" от Запада и путь к членству в ЕС", - пишет издание.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
Как отмечает газета, альтернативой могло бы стать увеличение финансовой и военной помощи Киеву, однако подобная перспектива воспринимается на Западе с большим скепсисом. Добавляется, что на Западе есть те, кто надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта на Украине. В частности, "это может объяснить глубокую сдержанность, как например в Германии, по вопросу конфискации замороженных российских активов", указывает издание.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
Вчера, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала