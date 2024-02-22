СМИ: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам
Politico: Европа уже в этом году может начать подталкивать Украину к переговорам
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ряд европейских дипломатов полагают, что на Западе уже в этом году могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией о заморозке конфликта, иные варианты воспринимаются скептически, сообщила газета Politico.
"Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о "стабилизации" конфликта. На вопросы о том, что она будет в себя включать, дипломаты сказали, что это значит подталкивание Киева к началу переговоров с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным о заморозке конфликта и фиксации текущих территориальных приобретений в обмен на "гарантии безопасности" от Запада и путь к членству в ЕС", - пишет издание.
Как отмечает газета, альтернативой могло бы стать увеличение финансовой и военной помощи Киеву, однако подобная перспектива воспринимается на Западе с большим скепсисом. Добавляется, что на Западе есть те, кто надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта на Украине. В частности, "это может объяснить глубокую сдержанность, как например в Германии, по вопросу конфискации замороженных российских активов", указывает издание.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.