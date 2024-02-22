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Качиньский призвал не разорять польское сельское хозяйство ради Украины - РИА Новости, 22.02.2024
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15:06 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html
Качиньский призвал не разорять польское сельское хозяйство ради Украины
Качиньский призвал не разорять польское сельское хозяйство ради Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Качиньский призвал не разорять польское сельское хозяйство ради Украины
Проблемы Украины не должны привести к разорению польского сельского хозяйства, заявил журналистам председатель крупнейшей оппозиционной партии республики "Право РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:06
2024-02-22T15:06
украина
ярослав качиньский
польша
право и справедливость
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Проблемы Украины не должны привести к разорению польского сельского хозяйства, заявил журналистам председатель крупнейшей оппозиционной партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. "Я понимаю, в какой ситуации находится в данный момент Украина, знаю, что сейчас нужно поступать способом, предусматривающим эту ситуацию, но это не означает, что мы можем довести до глубокой дестабилизации ситуации в нашей стране, до разорения очень важной части нашей экономики и нашей жизни, скажу честно", - сказал Качиньский. Он считает, что в будущем Польша и Украина должны будут заключить специальный договор на тему сельского хозяйства. "Мы еще в апреле прошлого года решились на действия, противоречащие правилам Европейского союза (национальное эмбарго на ввоз четырех видов украинского зерна – ред.), так как попросту не было иного выхода, и обещали, что после окончания войны мы будем заключать какой-то базовый польско-украинский трактат, где будут обеспечены интересы польского сельского хозяйства", - сказал Качиньский. "При полном открытии границы польское сельское хозяйство попросту перестанет существовать, по крайней мере в его огромной части, так как не в состоянии выдержать конкуренции с украинским сельским хозяйством по понятным причинам", - заключил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
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украина, ярослав качиньский, польша, право и справедливость, евросоюз, в мире
Украина, Ярослав Качиньский, Польша, Право и справедливость, Евросоюз, В мире
Качиньский призвал не разорять польское сельское хозяйство ради Украины

Качиньский: проблемы Украины не должны привести к разорению агропрома Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Проблемы Украины не должны привести к разорению польского сельского хозяйства, заявил журналистам председатель крупнейшей оппозиционной партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Я понимаю, в какой ситуации находится в данный момент Украина, знаю, что сейчас нужно поступать способом, предусматривающим эту ситуацию, но это не означает, что мы можем довести до глубокой дестабилизации ситуации в нашей стране, до разорения очень важной части нашей экономики и нашей жизни, скажу честно", - сказал Качиньский. Он считает, что в будущем Польша и Украина должны будут заключить специальный договор на тему сельского хозяйства.
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"Мы еще в апреле прошлого года решились на действия, противоречащие правилам Европейского союза (национальное эмбарго на ввоз четырех видов украинского зерна – ред.), так как попросту не было иного выхода, и обещали, что после окончания войны мы будем заключать какой-то базовый польско-украинский трактат, где будут обеспечены интересы польского сельского хозяйства", - сказал Качиньский.
"При полном открытии границы польское сельское хозяйство попросту перестанет существовать, по крайней мере в его огромной части, так как не в состоянии выдержать конкуренции с украинским сельским хозяйством по понятным причинам", - заключил он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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