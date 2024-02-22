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Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 22.02.2024 (обновлено: 13:11 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928960113.html
Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут
Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут - РИА Новости, 22.02.2024
Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:08
2024-02-22T13:11
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь.Зеленскому был задан вопрос, есть ли у него запасной вариант на случай, если США не предоставят помощь Украине. Ответить напрямую, есть ли какой-либо план Б, он не смог."Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", - заявил Зеленский. По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
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сша, украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут

Зеленский: у Украины нет плана Б на случай, если США не предоставят помощь

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь.
Зеленскому был задан вопрос, есть ли у него запасной вариант на случай, если США не предоставят помощь Украине. Ответить напрямую, есть ли какой-либо план Б, он не смог.
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"Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", - заявил Зеленский. По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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