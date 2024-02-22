https://ria.ru/20240222/ukraina-1928960113.html

Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут

Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут - РИА Новости, 22.02.2024

Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не помогут

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:08

2024-02-22T13:08

2024-02-22T13:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь.Зеленскому был задан вопрос, есть ли у него запасной вариант на случай, если США не предоставят помощь Украине. Ответить напрямую, есть ли какой-либо план Б, он не смог."Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", - заявил Зеленский. По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр