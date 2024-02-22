В Варшаве заявили, что сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна"
Польский экс-министр: сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна"
Вспаханное поле на Украине. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна", заявил экс-министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский во время дебатов, которые транслировал портал Interia.
Он отметил, что сельское хозяйство Украины находится в руках транснациональных корпораций, а не фермеров или государства. "Транснациональные корпорации инвестировали туда в очень плодородные районы Черноземья. В олигархической системе этих мощных международных корпораций на Украине даже не построена система закупок. Только эти компании решают все вопросы", - сказал Ардановский.
"Регистрация в налоговых раях, например на Кипре, приводит к тому, что эти компании даже не участвуют в доходах украинского бюджета. Украинцы просят по всему миру денег на войну, а те, кто у них зарабатывает дешевой рабочей силой и энергией, не платя налогов, потому что государство коррумпировано до дна", - продолжил экс-министр.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.