https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

В Варшаве заявили, что сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна"

В Варшаве заявили, что сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна" - РИА Новости, 22.02.2024

В Варшаве заявили, что сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна"

Сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна", заявил экс-министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский во время дебатов,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:01

2024-02-22T12:01

2024-02-22T12:01

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна", заявил экс-министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский во время дебатов, которые транслировал портал Interia. Он отметил, что сельское хозяйство Украины находится в руках транснациональных корпораций, а не фермеров или государства. "Транснациональные корпорации инвестировали туда в очень плодородные районы Черноземья. В олигархической системе этих мощных международных корпораций на Украине даже не построена система закупок. Только эти компании решают все вопросы", - сказал Ардановский. "Регистрация в налоговых раях, например на Кипре, приводит к тому, что эти компании даже не участвуют в доходах украинского бюджета. Украинцы просят по всему миру денег на войну, а те, кто у них зарабатывает дешевой рабочей силой и энергией, не платя налогов, потому что государство коррумпировано до дна", - продолжил экс-министр. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, польша, в мире