https://ria.ru/20240222/ukraina-1928935317.html

Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя

Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя - РИА Новости, 22.02.2024

Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя

Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. "На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - приводит пресс-служба украинского минобороны слова замглавы ведомства Натальи Калмыковой. Как сообщается в тексте, представители минобороны вошли в рабочую группу, которая занимается вопросом предоставления разрешения военным использовать наркотики и психотропные вещества. В декабре прошлого пленный военный ВСУ рассказал РИА Новости, что солдатам украинских войск в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. В распоряжении агентства также поступали результаты экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.

https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины