https://ria.ru/20240222/ukraina-1928935317.html
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя - РИА Новости, 22.02.2024
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя
Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. "На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - приводит пресс-служба украинского минобороны слова замглавы ведомства Натальи Калмыковой. Как сообщается в тексте, представители минобороны вошли в рабочую группу, которая занимается вопросом предоставления разрешения военным использовать наркотики и психотропные вещества. В декабре прошлого пленный военный ВСУ рассказал РИА Новости, что солдатам украинских войск в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. В распоряжении агентства также поступали результаты экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя
На Украине боевым медикам начали выдавать лицензии на использование наркотиков
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны.
"На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - приводит пресс-служба украинского минобороны слова замглавы ведомства Натальи Калмыковой.
Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики
Как сообщается в тексте, представители минобороны вошли в рабочую группу, которая занимается вопросом предоставления разрешения военным использовать наркотики и психотропные вещества.
В декабре прошлого пленный военный ВСУ рассказал РИА Новости, что солдатам украинских войск в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. В распоряжении агентства также поступали результаты экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ
фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх