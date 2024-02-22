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Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя - РИА Новости, 22.02.2024
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11:54 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928935317.html
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя - РИА Новости, 22.02.2024
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя
Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:54
2024-02-22T11:54
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны. "На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - приводит пресс-служба украинского минобороны слова замглавы ведомства Натальи Калмыковой. Как сообщается в тексте, представители минобороны вошли в рабочую группу, которая занимается вопросом предоставления разрешения военным использовать наркотики и психотропные вещества. В декабре прошлого пленный военный ВСУ рассказал РИА Новости, что солдатам украинских войск в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. В распоряжении агентства также поступали результаты экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина. Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Медикам ВСУ разрешили использовать наркотики на поле боя

На Украине боевым медикам начали выдавать лицензии на использование наркотиков

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Боевым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, следует из заявления минобороны страны.
"На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - приводит пресс-служба украинского минобороны слова замглавы ведомства Натальи Калмыковой.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики
21 декабря 2023, 04:45
Как сообщается в тексте, представители минобороны вошли в рабочую группу, которая занимается вопросом предоставления разрешения военным использовать наркотики и психотропные вещества.
В декабре прошлого пленный военный ВСУ рассказал РИА Новости, что солдатам украинских войск в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. В распоряжении агентства также поступали результаты экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
Мама погибшей военнослужащей ВСУ о последнем рассказе дочери - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх
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