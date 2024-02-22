https://ria.ru/20240222/ukraina-1928933262.html

МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим

МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим - РИА Новости, 22.02.2024

МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим

Будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки, заявил... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:46

2024-02-22T11:46

2024-02-22T12:08

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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки", - заявил он, выступая в парламенте на совместном заседании комиссии по иностранных делам обеих его палат.По словам Таяни, проект соглашения "подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", "ее пути к европейской интеграции", а также содержит "осуждение российской агрессии". "Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также обеспечивается экономическая помощь, усилия по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важной инфраструктуры", - сказал министр."Центральный элемент представляют процедуры консультаций и сотрудничества, чтобы помочь Украине создать свою национальную способность в области обороны, чтобы обеспечить свою оборону в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Таяни.Ранее итальянские издания сообщили, что Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева. Не исключается, что о нем будет объявлено в субботу, 24 февраля, когда премьер-министр Джорджа Мелони проведет первый виртуальный саммит лидеров G7 в год председательства Италии с участием Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, украина, антонио таяни, ситуация в днр и лнр