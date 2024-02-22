Рейтинг@Mail.ru
МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 22.02.2024 (обновлено: 12:08 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928933262.html
МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим
МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим - РИА Новости, 22.02.2024
МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим
Будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки, заявил... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:46
2024-02-22T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
антонио таяни
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_ff9b6b48b43295770976a9a78fccfa7a.jpg
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки", - заявил он, выступая в парламенте на совместном заседании комиссии по иностранных делам обеих его палат.По словам Таяни, проект соглашения "подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", "ее пути к европейской интеграции", а также содержит "осуждение российской агрессии". "Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также обеспечивается экономическая помощь, усилия по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важной инфраструктуры", - сказал министр."Центральный элемент представляют процедуры консультаций и сотрудничества, чтобы помочь Украине создать свою национальную способность в области обороны, чтобы обеспечить свою оборону в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Таяни.Ранее итальянские издания сообщили, что Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева. Не исключается, что о нем будет объявлено в субботу, 24 февраля, когда премьер-министр Джорджа Мелони проведет первый виртуальный саммит лидеров G7 в год председательства Италии с участием Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_62ba8901e3581ea41f550a18c5e27713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, антонио таяни, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Антонио Таяни, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Италии назвал соглашение с Украиной по безопасности необязывающим

МИД Италии: соглашение с Украиной по безопасности не содержит гарантий поддержки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки", - заявил он, выступая в парламенте на совместном заседании комиссии по иностранных делам обеих его палат.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
Вчера, 09:50
По словам Таяни, проект соглашения "подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", "ее пути к европейской интеграции", а также содержит "осуждение российской агрессии". "Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также обеспечивается экономическая помощь, усилия по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важной инфраструктуры", - сказал министр.
"Центральный элемент представляют процедуры консультаций и сотрудничества, чтобы помочь Украине создать свою национальную способность в области обороны, чтобы обеспечить свою оборону в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Таяни.
Ранее итальянские издания сообщили, что Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева. Не исключается, что о нем будет объявлено в субботу, 24 февраля, когда премьер-министр Джорджа Мелони проведет первый виртуальный саммит лидеров G7 в год председательства Италии с участием Владимира Зеленского.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Премьер Италии рассказала о пути к переговорам по Украине
4 января, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаАнтонио ТаяниСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала