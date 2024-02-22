https://ria.ru/20240222/ukraina-1928921765.html

Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев

Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство имеет шансы сохраниться, но это не вопрос... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:12

2024-02-22T11:12

2024-02-22T11:12

дмитрий медведев

украина

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство имеет шансы сохраниться, но это не вопрос сегодняшнего дня. "Если от Украины в результате всего того что происходит что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. И в любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

украина

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Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, политика