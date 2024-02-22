https://ria.ru/20240222/ukraina-1928921765.html
Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев
Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство имеет шансы сохраниться, но это не вопрос... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:12
2024-02-22T11:12
2024-02-22T11:12
дмитрий медведев
украина
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство имеет шансы сохраниться, но это не вопрос сегодняшнего дня. "Если от Украины в результате всего того что происходит что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. И в любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Политика
Украина имеет шансы сохраниться как государство, считает Медведев
Медведев: если от Украины что-то останется, государство имеет шансы сохраниться
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство имеет шансы сохраниться, но это не вопрос сегодняшнего дня.
"Если от Украины в результате всего того что происходит что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. И в любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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