https://ria.ru/20240222/ukraina-1928920897.html

Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии

Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024

Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:11

2024-02-22T11:11

2024-02-22T14:30

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24"."На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч (человек. — Прим. ред.) эта группировка", — уточнил он.При этом непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.В то же время, как отметил Хренин, такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на южной границе.На прошлой неделе КГБ задержало диверсионно-разведывательную группу, заброшенную в страну Службой безопасности Украины. В Лельчицком районе Гомельской области вводили режим контртеррористической операции. У агентов киевских спецслужб изъяли взрывные устройства, как уточняли в КГБ, их планировали использовать для терактов на территории Белоруссии и России.В конце января Госпогранкомитет республики сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории северного соседа с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.

https://ria.ru/20240119/oborona-1922401575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, украина, виктор хренин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр