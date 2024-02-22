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Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 22.02.2024 (обновлено: 14:30 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928920897.html
Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии
Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 22.02.2024
Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии
Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:11
2024-02-22T14:30
специальная военная операция на украине
белоруссия
в мире
украина
виктор хренин
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч (человек. — Прим. ред.) эта группировка&quot;, — уточнил он.При этом непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.В то же время, как отметил Хренин, такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на южной границе.На прошлой неделе КГБ задержало диверсионно-разведывательную группу, заброшенную в страну Службой безопасности Украины. В Лельчицком районе Гомельской области вводили режим контртеррористической операции. У агентов киевских спецслужб изъяли взрывные устройства, как уточняли в КГБ, их планировали использовать для терактов на территории Белоруссии и России.В конце января Госпогранкомитет республики сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории северного соседа с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
https://ria.ru/20240119/oborona-1922401575.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html
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белоруссия, в мире, украина, виктор хренин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, В мире, Украина, Виктор Хренин, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии

Глава МО Хренин: Украина скопила на границе с Белоруссией 112 тысяч военных

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч (человек. — Прим. ред.) эта группировка", — уточнил он.

При этом непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.
В то же время, как отметил Хренин, такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на южной границе.
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На прошлой неделе КГБ задержало диверсионно-разведывательную группу, заброшенную в страну Службой безопасности Украины. В Лельчицком районе Гомельской области вводили режим контртеррористической операции. У агентов киевских спецслужб изъяли взрывные устройства, как уточняли в КГБ, их планировали использовать для терактов на территории Белоруссии и России.
В конце января Госпогранкомитет республики сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории северного соседа с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.
Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.
Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияВ миреУкраинаВиктор ХренинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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