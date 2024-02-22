https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине

"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине - РИА Новости, 22.02.2024

"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине

"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:50

2024-02-22T09:50

2024-02-22T10:14

киев

россия

украина

такер карлсон

владимир путин

евросоюз

европейский совет

вооруженные силы украины

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"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным отношениям. После такой цитаты остается только развести руками — так вот ты какая, оказывается, демократия.Сложно подобрать более подходящий маркер для того, чтобы показать: европейские политики и обслуживающие их эксперты не стесняются собственной элитарности и оторванности от народа. Только они должны принимать решения, а что по тем или иным вопросам думают избиратели — дело десятое. "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь" — эти строки Брюссель и другие европейские столицы, судя по всему, решили сделать своим кредо.Что же толкнуло их к подобному выводу? Здесь все просто. Население покусилось на священную корову "цивилизованного мира" — Украину. Оказалось, что граждане стран — членов ЕС разуверились в возможности Киева победить в конфликте с Россией. Как минимум об этом говорят опубликованные накануне результаты соцопроса, проведенного в 12 странах аналитическими компаниями YouGov и Datapraxis.В общей сложности только десять процентов респондентов верят в способность Киева выйти на границы 1991 года. Тех, кто убежден, что Россия одержит верх, вдвое больше. Больше всего опрошенных — 37% — полагают, что итогом конфликта станет компромиссное соглашение. И думается, они вряд ли имеют в виду какой-то договор, который бы вернул освобожденные территории Киеву.Примечательно, что только в трех странах украиноверов больше, чем тех, кто прогнозирует победу России: в Швеции, Польше и — внезапно — в Португалии. А вот в Нидерландах, Германии, Испании, Румынии, Франции, Австрии, Италии, Венгрии и Греции картина обратная.Нужно отдать должное: опрошенные, в отличие от сотрудников аналитического центра, демонстрируют завидную рациональность — 41 процент респондентов считает необходимым оказать давление на Киев, чтобы принудить его к переговорам. Это на десять процентов больше числа тех, кто утверждает, что поддержка Украины должна продолжаться.Но есть еще одно обстоятельство, которое придает всей этой аналитике пикантности.Хотя ее и опубликовали в среду, сами опросы проводились еще в январе. То есть еще до освобождения Авдеевки и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Думается, что разгром ВСУ на одном из самых укрепленных участков по всей линии фронта, мягко скажем, несколько изменил бы оценку перспектив противостояния. А откровенное изложение мотивов и целей России в этом конфликте наверняка повлияло бы на то, каким европейцы видят выход из сложившейся ситуации. И в обоих случаях изменения бы пришлись не по душе Брюсселю и политологам, которые пытаются оправдать их действия.Ожидаемо авторы исследования продолжают свою проповедь тезисом о том, что победа России не позволит добиться приемлемого для ЕС мира. "Если цена прекращения войны превратит Украину в нейтральную зону, это будет поражением не только Киева, но и Европы в целом", — утверждают они.И это очередная попытка привить простым европейцам мысль, что, хотят они того или нет, но под нож сохранения прозападной ориентации Киева пойдут именно их интересы. Как минимум.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928821070.html

https://ria.ru/20240221/nato-1928745399.html

https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

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киев, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, евросоюз, европейский совет, вооруженные силы украины, аналитика