https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:50
2024-02-22T09:50
2024-02-22T10:14
киев
россия
украина
такер карлсон
владимир путин
евросоюз
европейский совет
вооруженные силы украины
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"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным отношениям. После такой цитаты остается только развести руками — так вот ты какая, оказывается, демократия.Сложно подобрать более подходящий маркер для того, чтобы показать: европейские политики и обслуживающие их эксперты не стесняются собственной элитарности и оторванности от народа. Только они должны принимать решения, а что по тем или иным вопросам думают избиратели — дело десятое. "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь" — эти строки Брюссель и другие европейские столицы, судя по всему, решили сделать своим кредо.Что же толкнуло их к подобному выводу? Здесь все просто. Население покусилось на священную корову "цивилизованного мира" — Украину. Оказалось, что граждане стран — членов ЕС разуверились в возможности Киева победить в конфликте с Россией. Как минимум об этом говорят опубликованные накануне результаты соцопроса, проведенного в 12 странах аналитическими компаниями YouGov и Datapraxis.В общей сложности только десять процентов респондентов верят в способность Киева выйти на границы 1991 года. Тех, кто убежден, что Россия одержит верх, вдвое больше. Больше всего опрошенных — 37% — полагают, что итогом конфликта станет компромиссное соглашение. И думается, они вряд ли имеют в виду какой-то договор, который бы вернул освобожденные территории Киеву.Примечательно, что только в трех странах украиноверов больше, чем тех, кто прогнозирует победу России: в Швеции, Польше и — внезапно — в Португалии. А вот в Нидерландах, Германии, Испании, Румынии, Франции, Австрии, Италии, Венгрии и Греции картина обратная.Нужно отдать должное: опрошенные, в отличие от сотрудников аналитического центра, демонстрируют завидную рациональность — 41 процент респондентов считает необходимым оказать давление на Киев, чтобы принудить его к переговорам. Это на десять процентов больше числа тех, кто утверждает, что поддержка Украины должна продолжаться.Но есть еще одно обстоятельство, которое придает всей этой аналитике пикантности.Хотя ее и опубликовали в среду, сами опросы проводились еще в январе. То есть еще до освобождения Авдеевки и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Думается, что разгром ВСУ на одном из самых укрепленных участков по всей линии фронта, мягко скажем, несколько изменил бы оценку перспектив противостояния. А откровенное изложение мотивов и целей России в этом конфликте наверняка повлияло бы на то, каким европейцы видят выход из сложившейся ситуации. И в обоих случаях изменения бы пришлись не по душе Брюсселю и политологам, которые пытаются оправдать их действия.Ожидаемо авторы исследования продолжают свою проповедь тезисом о том, что победа России не позволит добиться приемлемого для ЕС мира. "Если цена прекращения войны превратит Украину в нейтральную зону, это будет поражением не только Киева, но и Европы в целом", — утверждают они.И это очередная попытка привить простым европейцам мысль, что, хотят они того или нет, но под нож сохранения прозападной ориентации Киева пойдут именно их интересы. Как минимум.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928821070.html
https://ria.ru/20240221/nato-1928745399.html
https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
киев, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, евросоюз, европейский совет, вооруженные силы украины, аналитика
Киев, Россия, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Евросоюз, Европейский совет, Вооруженные силы Украины, Аналитика
"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным отношениям. После такой цитаты остается только развести руками — так вот ты какая, оказывается, демократия.
Сложно подобрать более подходящий маркер для того, чтобы показать: европейские политики и обслуживающие их эксперты не стесняются собственной элитарности и оторванности от народа. Только они должны принимать решения, а что по тем или иным вопросам думают избиратели — дело десятое. "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь" — эти строки Брюссель
и другие европейские столицы, судя по всему, решили сделать своим кредо.
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Что же толкнуло их к подобному выводу? Здесь все просто. Население покусилось на священную корову "цивилизованного мира" — Украину. Оказалось, что граждане стран — членов ЕС
разуверились в возможности Киева
победить в конфликте с Россией
. Как минимум об этом говорят опубликованные накануне результаты соцопроса
, проведенного в 12 странах аналитическими компаниями YouGov и Datapraxis.
В общей сложности только десять процентов респондентов верят в способность Киева выйти на границы 1991 года. Тех, кто убежден, что Россия одержит верх, вдвое больше. Больше всего опрошенных — 37% — полагают, что итогом конфликта станет компромиссное соглашение. И думается, они вряд ли имеют в виду какой-то договор, который бы вернул освобожденные территории Киеву.
Примечательно, что только в трех странах украиноверов больше, чем тех, кто прогнозирует победу России: в Швеции
, Польше
и — внезапно — в Португалии
. А вот в Нидерландах
, Германии
, Испании
, Румынии
, Франции
, Австрии
, Италии
, Венгрии
и Греции
картина обратная.
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Нужно отдать должное: опрошенные, в отличие от сотрудников аналитического центра, демонстрируют завидную рациональность — 41 процент респондентов считает необходимым оказать давление на Киев, чтобы принудить его к переговорам. Это на десять процентов больше числа тех, кто утверждает, что поддержка Украины должна продолжаться.
Но есть еще одно обстоятельство, которое придает всей этой аналитике пикантности.
Хотя ее и опубликовали в среду, сами опросы проводились еще в январе. То есть еще до освобождения Авдеевки
и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
. Думается, что разгром ВСУ
на одном из самых укрепленных участков по всей линии фронта, мягко скажем, несколько изменил бы оценку перспектив противостояния. А откровенное изложение мотивов и целей России в этом конфликте наверняка повлияло бы на то, каким европейцы видят выход из сложившейся ситуации. И в обоих случаях изменения бы пришлись не по душе Брюсселю и политологам, которые пытаются оправдать их действия.
Ожидаемо авторы исследования продолжают свою проповедь тезисом о том, что победа России не позволит добиться приемлемого для ЕС мира. "Если цена прекращения войны превратит Украину в нейтральную зону, это будет поражением не только Киева, но и Европы
в целом", — утверждают они.
И это очередная попытка привить простым европейцам мысль, что, хотят они того или нет, но под нож сохранения прозападной ориентации Киева пойдут именно их интересы. Как минимум.
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