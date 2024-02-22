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Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение - РИА Новости, 22.02.2024
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09:16 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение - РИА Новости, 22.02.2024
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:16
2024-02-22T09:16
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киев
алексей данилов
сергей лавров
александр шульгин
совет национальной безопасности и обороны украины
нато
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику, так как в следующих конфликтах они им уже не понадобятся. "У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания... Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи", - заявил Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Видеозапись интервью опубликована на Youtube-канале Мосейчук. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928738402.html
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украина, россия, киев, алексей данилов, сергей лавров, александр шульгин, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Сергей Лавров, Александр Шульгин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, F-16, В мире
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение и технику

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику, так как в следующих конфликтах они им уже не понадобятся.
"У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания... Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи", - заявил Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 14:49
Видеозапись интервью опубликована на Youtube-канале Мосейчук.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловСергей ЛавровАлександр ШульгинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОF-16В мире
 
 
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