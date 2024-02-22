https://ria.ru/20240222/ukraina-1928877552.html

Киев допустил грубейшие нарушения стандартов демократии, заявил Медведчук

Киев допустил грубейшие нарушения стандартов демократии, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024

Киев допустил грубейшие нарушения стандартов демократии, заявил Медведчук

Киевский режим допустил грубейшие нарушения стандартов демократии, когда закрывал оппозиционные телеканалы и преследовал инакомыслие, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:39

2024-02-22T06:39

2024-02-22T06:39

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевский режим допустил грубейшие нарушения стандартов демократии, когда закрывал оппозиционные телеканалы и преследовал инакомыслие, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине. "Как может образованная, как говорят, Европа идти по пути того, что такие нарушения, грубейшие нарушения демократических стандартов, которые признаны якобы всем миром, нарушаются в Украине? И при этом на это все закрываются глаза и используются двойные, тройные стандарты", - сказал он. По словам Медведчука, Европа не реагировала, когда украинские власти проводили репрессии, закрывали оппозиционные телеканалы, преследовали инакомыслие. "Люди не нарушали закон. Люди имели на это право, но это право не просто оспаривалось, оно пресекалась. Оно было отнято у людей, которые имели другое мышление. Инакомыслие стало уголовно преследуемым. Эта политика внедрена была сначала (Петром) Порошенко в каких-то более-менее интеллигентных формах, а потом просто в радикальных формах (Владимиром) Зеленским", - отметил он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

https://ria.ru/20240222/gosperevorot-1928428907.html

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в мире, украина, киев, европа, виктор медведчук, виктор янукович, виталий захарченко, оон