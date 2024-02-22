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Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь - РИА Новости, 22.02.2024
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06:18 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928877026.html
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь - РИА Новости, 22.02.2024
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму чуть больше 16 миллионов долларов США. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:18
2024-02-22T06:18
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму чуть больше 16 миллионов долларов США. "С этой поддержкой на сумму 25,9 миллиона новозеландских долларов (16,01 миллиона долларов США) общая стоимость помощи Новой Зеландии, обещанной за последние два года, превысит 100 миллионов новозеландских долларов (61,8 миллиона долларов США)", - указано в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства. Из этого пакета помощи порядка 4 миллионов долларов США будут вложены в британский фонд для закупки оружия для Киева, 4,3 миллиона долларов США будут потрачены на гуманитарную помощь, 1,8 миллиона долларов США направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Власти Новой Зеландии также объявили, что продлят до июня 2025 года пребывание своих военнослужащих в Европе для тренировки украинских солдат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240218/ukraine-1928102042.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь

Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму чуть более $16 миллионов

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму чуть больше 16 миллионов долларов США.
"С этой поддержкой на сумму 25,9 миллиона новозеландских долларов (16,01 миллиона долларов США) общая стоимость помощи Новой Зеландии, обещанной за последние два года, превысит 100 миллионов новозеландских долларов (61,8 миллиона долларов США)", - указано в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.
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Из этого пакета помощи порядка 4 миллионов долларов США будут вложены в британский фонд для закупки оружия для Киева, 4,3 миллиона долларов США будут потрачены на гуманитарную помощь, 1,8 миллиона долларов США направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.
Власти Новой Зеландии также объявили, что продлят до июня 2025 года пребывание своих военнослужащих в Европе для тренировки украинских солдат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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