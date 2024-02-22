Рейтинг@Mail.ru
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ugroza-1929015979.html
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу - РИА Новости, 22.02.2024
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу
Без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:20
2024-02-22T16:20
политика
nbc
украина
в мире
вашингтон (штат)
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов.&quot;У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро&quot;, — утверждает опрошенный изданием аналитик.Как отметили журналисты, без дальнейшей западной помощи у украинских сил могут закончиться системы ПВО и необходимые к ним ракеты.В таком случае, подчеркивают обозреватели, российские военные смогут увеличить количество авиаударов и использование воздушной техники в зоне СВО, приближая Украину к ее поражению.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html
украина
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, nbc, украина, в мире, вашингтон (штат), брюссель
Политика, NBC, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Брюссель
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу

BI: без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов.
«

"У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро", — утверждает опрошенный изданием аналитик.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Вчера, 12:55
Как отметили журналисты, без дальнейшей западной помощи у украинских сил могут закончиться системы ПВО и необходимые к ним ракеты.
В таком случае, подчеркивают обозреватели, российские военные смогут увеличить количество авиаударов и использование воздушной техники в зоне СВО, приближая Украину к ее поражению.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"По десять тысяч". СМИ назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке
Вчера, 12:01
 
ПолитикаNBCУкраинаВ миреВашингтон (штат)Брюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала