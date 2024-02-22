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Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу - РИА Новости, 22.02.2024
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу
Без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:20
2024-02-22T16:20
2024-02-22T16:20
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение, сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов."У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро", — утверждает опрошенный изданием аналитик.Как отметили журналисты, без дальнейшей западной помощи у украинских сил могут закончиться системы ПВО и необходимые к ним ракеты.В таком случае, подчеркивают обозреватели, российские военные смогут увеличить количество авиаударов и использование воздушной техники в зоне СВО, приближая Украину к ее поражению.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
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политика, nbc, украина, в мире, вашингтон (штат), брюссель
Политика, NBC, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Брюссель
Произойдет моментально. СМИ назвали смертельную для Украины угрозу
BI: без достаточного количества систем ПВО Украина потерпит поражение