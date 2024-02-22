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Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 22.02.2024 (обновлено: 01:52 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ugledar-1928863774.html
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре - РИА Новости, 22.02.2024
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре
ВСУ рискуют оказаться "в клещах" в Угледаре, а вскоре и вовсе повторить судьбу освобожденной Россией Авдеевки, заявила военный корреспондент украинского... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:51
2024-02-22T01:52
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
угледар
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВСУ рискуют оказаться "в клещах" в Угледаре, а вскоре и вовсе повторить судьбу освобожденной Россией Авдеевки, заявила военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко. &quot;Авдеевка - все. Курахово (город на подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (войска РФ – ред.) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах&quot;, - написала она в социальной сети Facebook*.По утверждению журналистки, один из батальонов уже "может становиться в круговую оборону" из-за "проседания" на флангах и отхода соседних подразделений под давлением превосходящих российских сил.Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" построить там как можно скорее вторую линию обороны.Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой народной республики, находится в 50 км юго-западнее от Донецка.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщили в ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928858025.html
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928856412.html
россия
авдеевка
угледар
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россия, авдеевка, угледар, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Угледар, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре

Журналистка ТСН Кириенко испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВСУ рискуют оказаться "в клещах" в Угледаре, а вскоре и вовсе повторить судьбу освобожденной Россией Авдеевки, заявила военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко.
«

"Авдеевка - все. Курахово (город на подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (войска РФ – ред.) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах", - написала она в социальной сети Facebook*.

По утверждению журналистки, один из батальонов уже "может становиться в круговую оборону" из-за "проседания" на флангах и отхода соседних подразделений под давлением превосходящих российских сил.
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Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" построить там как можно скорее вторую линию обороны.
Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой народной республики, находится в 50 км юго-западнее от Донецка.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Как сообщили в ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаУгледарАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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