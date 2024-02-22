Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ucheniya-1928924899.html
Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году
Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году - РИА Новости, 22.02.2024
Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году
Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:22
2024-02-22T11:22
безопасность
белоруссия
россия
виктор хренин
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847040560_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_554772e6313f30490b2b7e8cff0bd450.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24". "Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение... Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", - сказал Хренин, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача - защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847040560_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_8b040f37f53ceda49ee4ddedc44bbca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, виктор хренин, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Безопасность, Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году

Хренин: учения региональной группировки состоятся в 2025 году в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны РББелорусский военнослужащий во время учений
Белорусский военнослужащий во время учений - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусский военнослужащий во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение... Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", - сказал Хренин, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача - защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии
20 февраля, 11:14
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВиктор ХренинВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала