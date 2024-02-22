https://ria.ru/20240222/ucheniya-1928924899.html

Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году

Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году - РИА Новости, 22.02.2024

Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году

Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:22

безопасность

белоруссия

россия

виктор хренин

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24". "Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение... Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", - сказал Хренин, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача - защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

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Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия, виктор хренин, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии