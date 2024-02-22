https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929017473.html

Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин

Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2024

Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:27

2024-02-22T16:27

2024-02-22T18:02

ту-160м

россия

владимир путин

безопасность

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил РФ."Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", - сказал Путин журналистам после полета, говоря о своих впечатлениях.В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М 2024-02-22T16:27 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ту-160м, россия, владимир путин, безопасность