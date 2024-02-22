https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929017473.html
Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин
Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2024
Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:27
2024-02-22T16:27
2024-02-22T18:02
ту-160м
россия
владимир путин
безопасность
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил РФ."Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", - сказал Путин журналистам после полета, говоря о своих впечатлениях.В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М
2024-02-22T16:27
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ту-160м, россия, владимир путин, безопасность
Ту-160М, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил, заявил Путин
Путин после полета заявил, что Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ту-160М, на котором он совершил полет, можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.
"Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", - сказал Путин журналистам после полета, говоря о своих впечатлениях.
В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
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