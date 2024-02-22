https://ria.ru/20240222/tseny-1928871308.html
ЦРПТ: цены на молочную продукцию в 2023 году остались стабильными
ЦРПТ: цены на молочную продукцию в 2023 году остались стабильными - РИА Новости, 22.02.2024
ЦРПТ: цены на молочную продукцию в 2023 году остались стабильными
Цены на молочную продукцию в России в четвертом квартале 2023 года в основном остались стабильными по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, при РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:38
2024-02-22T03:38
2024-02-22T03:38
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
вологодская область
кировская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цены на молочную продукцию в России в четвертом квартале 2023 года в основном остались стабильными по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, при этом сильнее всего подешевели сухое молоко и сухие сливки, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Актуальным остается вопрос, как изменилась стоимость молочных продуктов за год (за четвертый квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). По данным системы маркировки, цены остаются стабильными: например, за год не изменилась стоимость сметаны (242 рубля за килограмм), йогурта (213 рублей за литр), сгущённого молока и сливок (288 рублей за килограмм), простокваши (138 рублей за литр)", - подсчитали аналитики. Незначительно подорожали некоторые молочные продукты - на 1%, среди них: ряженка (111 рублей за литр), кефир (81 рубль за литр), пастеризованное молоко (73 рубля за литр), молоко ультрапастеризованное (78 рублей). При этом заметнее всего подешевели за год сухое молоко и сухие сливки (цена снизилась на 9% и по итогам 2023 года составила 725 рублей за килограмм) и не весовой сыр (на 5%, до 849 рублей). "Не весовой сыр является самой дорогой молочной продукцией по итогам 2023 года по средней стоимости за килограмм. А больше всего за год подорожала пахта (на 15% - до 42 рублей за килограмм), также заметен прирост стоимости творожного сырка (на 5%, до 720 рублей за килограмм)", - добавили в ЦРПТ. Кроме того, аналитики проанализировали структуру спроса на молочную продукцию. "За 2023 год россияне приобрели более 7,4 миллиарда литров молочной продукции. Спрос на нее стабильно растет: продажи за второе полугодие 2023 года превысили показатели первого полугодия на 5%. Конечно же, приоритетным каналом приобретения молочной продукции остается розница. Однако в 2023 году зафиксирован прирост дистанционных продаж – они выросли на 31% во втором полугодии 2023 года в сравнении с первым", - рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. Аналитики также составили и рейтинг регионов (на основе данных маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения в субъектах РФ). Так, самым "молочным" регионом в стране стала Вологодская область, где в прошлом году на 1 тысячу жителей пришлась 81 тысяча литров молочной продукции, то есть в среднем 81 литр на каждого человека. На втором месте Кировская область (77 тысяч литров), на третьем – Московская область (75 тысяч). Далее идут Ленинградская (70 тысяч) и Ярославская области (68,9 тысячи литров). Кроме этого, в топ регионов вошли Свердловская область, Карелия, Новосибирская и Калининградская области, а также Костромская область.
https://ria.ru/20240221/rosstat-1928835860.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), вологодская область, кировская область
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Вологодская область, Кировская область
ЦРПТ: цены на молочную продукцию в 2023 году остались стабильными
ЦРПТ: цены на молочную продукцию в России в 2023 году остались стабильными
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цены на молочную продукцию в России в четвертом квартале 2023 года в основном остались стабильными по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, при этом сильнее всего подешевели сухое молоко и сухие сливки, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Актуальным остается вопрос, как изменилась стоимость молочных продуктов за год (за четвертый квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). По данным системы маркировки, цены остаются стабильными: например, за год не изменилась стоимость сметаны (242 рубля за килограмм), йогурта (213 рублей за литр), сгущённого молока и сливок (288 рублей за килограмм), простокваши (138 рублей за литр)", - подсчитали аналитики.
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло
Незначительно подорожали некоторые молочные продукты - на 1%, среди них: ряженка (111 рублей за литр), кефир (81 рубль за литр), пастеризованное молоко (73 рубля за литр), молоко ультрапастеризованное (78 рублей). При этом заметнее всего подешевели за год сухое молоко и сухие сливки (цена снизилась на 9% и по итогам 2023 года составила 725 рублей за килограмм) и не весовой сыр (на 5%, до 849 рублей).
"Не весовой сыр является самой дорогой молочной продукцией по итогам 2023 года по средней стоимости за килограмм. А больше всего за год подорожала пахта (на 15% - до 42 рублей за килограмм), также заметен прирост стоимости творожного сырка (на 5%, до 720 рублей за килограмм)", - добавили в ЦРПТ. Кроме того, аналитики проанализировали структуру спроса на молочную продукцию.
"За 2023 год россияне приобрели более 7,4 миллиарда литров молочной продукции. Спрос на нее стабильно растет: продажи за второе полугодие 2023 года превысили показатели первого полугодия на 5%. Конечно же, приоритетным каналом приобретения молочной продукции остается розница. Однако в 2023 году зафиксирован прирост дистанционных продаж – они выросли на 31% во втором полугодии 2023 года в сравнении с первым", - рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.
Аналитики также составили и рейтинг регионов (на основе данных маркировки и информации Росстата
о количестве постоянно проживающего населения в субъектах РФ). Так, самым "молочным" регионом в стране стала Вологодская область
, где в прошлом году на 1 тысячу жителей пришлась 81 тысяча литров молочной продукции, то есть в среднем 81 литр на каждого человека. На втором месте Кировская область
(77 тысяч литров), на третьем – Московская область
(75 тысяч). Далее идут Ленинградская (70 тысяч) и Ярославская области
(68,9 тысячи литров).
Кроме этого, в топ регионов вошли Свердловская область
, Карелия, Новосибирская и Калининградская области
, а также Костромская область
.
Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года