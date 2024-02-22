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ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов - РИА Новости, 22.02.2024
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14:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/tsb-1928983206.html
ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов
ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов - РИА Новости, 22.02.2024
ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов
ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:17
2024-02-22T14:17
экономика
турция
мехмет шимшек
центральный банк рф (цб рф)
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора.В январе ЦБ Турции повысил ставку до 45% с 42,5%"Было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%", - говорится в заявлении.Регулятор в течение восьми месяцев повышал ставку.Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 45% с 42,5%.
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экономика, турция, мехмет шимшек, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Турция, Мехмет Шимшек, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов годовых

© iStock.com / AvGusT174Вид на Большую мечеть в Стамбуле
Вид на Большую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / AvGusT174
Вид на Большую мечеть в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора.
В январе ЦБ Турции повысил ставку до 45% с 42,5%
«
"Было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%", - говорится в заявлении.
Регулятор в течение восьми месяцев повышал ставку.
Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 45% с 42,5%.
Анкара - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента
4 сентября 2023, 10:24
 
ЭкономикаТурцияМехмет ШимшекЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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