https://ria.ru/20240222/tsb-1928983206.html

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов - РИА Новости, 22.02.2024

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 процентов

ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:17

2024-02-22T14:17

2024-02-22T14:17

экономика

турция

мехмет шимшек

центральный банк рф (цб рф)

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора.В январе ЦБ Турции повысил ставку до 45% с 42,5%"Было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%", - говорится в заявлении.Регулятор в течение восьми месяцев повышал ставку.Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 45% с 42,5%.

https://ria.ru/20230904/inflyatsiya-1894020378.html

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экономика, турция, мехмет шимшек, центральный банк рф (цб рф)