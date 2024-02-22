https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии - РИА Новости, 22.02.2024
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии
Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:38
2024-02-22T09:38
2024-02-22T09:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
юрий трутнев
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в Якутии, в первый такой многоквартирный дом в Якутске жильцы заселятся с 28 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в микрорайоне Марха в Якутске", - рассказали в пресс-службе. Полпред отметил хороший качественный уровень построенных квартир. "На проживание в арендном жилье в первую очередь будут претендовать участники СВО, учителя, врачи. Кроме того, мы добавляем в эти категории молодых ученых, так как это для нас очень важно, в том числе для Якутского научного центра Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета", – рассказал глава региона Айсен Николаев. Строительная компания "Нордсервисстрой" завершила строительство пятиэтажного жилого дома с детскими игровыми площадками, зонами отдыха и парковками. "Арендная плата за квартиру площадью 51 квадратный метр составит (с учётом субсидий из федерального и регионального бюджетов) около 11 тысячи рублей в месяц при среднерыночной ставке на уровне 45 тысяч рублей в месяц за ту же площадь. Первые в регионе участники программы "Доступное арендное жильё в ДФО" начнут заселяться в новый дом с 28 февраля 2024 года", - информирует пресс-служба. Региональным оператором данной программы в Якутии определен АНО "Центр развития жилищных программ Республики Саха (Якутия)". До 2026 года в республике планируется ввести 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. В рамках программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в госбюджете Якутии на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере 169,86 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240215/shkola-sad-1927595713.html
https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), юрий трутнев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Юрий Трутнев
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в Якутии, в первый такой многоквартирный дом в Якутске жильцы заселятся с 28 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в микрорайоне Марха в Якутске", - рассказали в пресс-службе.
Полпред отметил хороший качественный уровень построенных квартир.
"На проживание в арендном жилье в первую очередь будут претендовать участники СВО, учителя, врачи. Кроме того, мы добавляем в эти категории молодых ученых, так как это для нас очень важно, в том числе для Якутского научного центра Российской академии наук
, Северо-Восточного федерального университета
", – рассказал глава региона Айсен Николаев
.
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Строительная компания "Нордсервисстрой" завершила строительство пятиэтажного жилого дома с детскими игровыми площадками, зонами отдыха и парковками. "Арендная плата за квартиру площадью 51 квадратный метр составит (с учётом субсидий из федерального и регионального бюджетов) около 11 тысячи рублей в месяц при среднерыночной ставке на уровне 45 тысяч рублей в месяц за ту же площадь. Первые в регионе участники программы "Доступное арендное жильё в ДФО" начнут заселяться в новый дом с 28 февраля 2024 года", - информирует пресс-служба.
Региональным оператором данной программы в Якутии определен АНО "Центр развития жилищных программ Республики Саха (Якутия)". До 2026 года в республике планируется ввести 850 квартир в Якутске, Нерюнгри
, Алдане
и Мирном
. В рамках программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в госбюджете Якутии на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере 169,86 миллионов рублей.
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