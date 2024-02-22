https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html

Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии

Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии - РИА Новости, 22.02.2024

Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии

Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:38

2024-02-22T09:38

2024-02-22T09:38

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

юрий трутнев

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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в Якутии, в первый такой многоквартирный дом в Якутске жильцы заселятся с 28 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в микрорайоне Марха в Якутске", - рассказали в пресс-службе. Полпред отметил хороший качественный уровень построенных квартир. "На проживание в арендном жилье в первую очередь будут претендовать участники СВО, учителя, врачи. Кроме того, мы добавляем в эти категории молодых ученых, так как это для нас очень важно, в том числе для Якутского научного центра Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета", – рассказал глава региона Айсен Николаев. Строительная компания "Нордсервисстрой" завершила строительство пятиэтажного жилого дома с детскими игровыми площадками, зонами отдыха и парковками. "Арендная плата за квартиру площадью 51 квадратный метр составит (с учётом субсидий из федерального и регионального бюджетов) около 11 тысячи рублей в месяц при среднерыночной ставке на уровне 45 тысяч рублей в месяц за ту же площадь. Первые в регионе участники программы "Доступное арендное жильё в ДФО" начнут заселяться в новый дом с 28 февраля 2024 года", - информирует пресс-служба. Региональным оператором данной программы в Якутии определен АНО "Центр развития жилищных программ Республики Саха (Якутия)". До 2026 года в республике планируется ввести 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. В рамках программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в госбюджете Якутии на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере 169,86 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240215/shkola-sad-1927595713.html

https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), юрий трутнев