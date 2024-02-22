Рейтинг@Mail.ru
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
09:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии - РИА Новости, 22.02.2024
Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии
Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:38
2024-02-22T09:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
юрий трутнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:35:2804:1612_1920x0_80_0_0_f7507968f4dbefb996ccd6ebba87c401.jpg
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в Якутии, в первый такой многоквартирный дом в Якутске жильцы заселятся с 28 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в микрорайоне Марха в Якутске", - рассказали в пресс-службе. Полпред отметил хороший качественный уровень построенных квартир. "На проживание в арендном жилье в первую очередь будут претендовать участники СВО, учителя, врачи. Кроме того, мы добавляем в эти категории молодых ученых, так как это для нас очень важно, в том числе для Якутского научного центра Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета", – рассказал глава региона Айсен Николаев. Строительная компания "Нордсервисстрой" завершила строительство пятиэтажного жилого дома с детскими игровыми площадками, зонами отдыха и парковками. "Арендная плата за квартиру площадью 51 квадратный метр составит (с учётом субсидий из федерального и регионального бюджетов) около 11 тысячи рублей в месяц при среднерыночной ставке на уровне 45 тысяч рублей в месяц за ту же площадь. Первые в регионе участники программы "Доступное арендное жильё в ДФО" начнут заселяться в новый дом с 28 февраля 2024 года", - информирует пресс-служба. Региональным оператором данной программы в Якутии определен АНО "Центр развития жилищных программ Республики Саха (Якутия)". До 2026 года в республике планируется ввести 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. В рамках программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в госбюджете Якутии на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере 169,86 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240215/shkola-sad-1927595713.html
https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_d5e34a79285e945517b7d5d70d63724f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), юрий трутнев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Юрий Трутнев

Трутнев проверил программу "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил реализацию программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в Якутии, в первый такой многоквартирный дом в Якутске жильцы заселятся с 28 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в микрорайоне Марха в Якутске", - рассказали в пресс-службе.
Полпред отметил хороший качественный уровень построенных квартир.
"На проживание в арендном жилье в первую очередь будут претендовать участники СВО, учителя, врачи. Кроме того, мы добавляем в эти категории молодых ученых, так как это для нас очень важно, в том числе для Якутского научного центра Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета", – рассказал глава региона Айсен Николаев.
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году
15 февраля, 15:40
Строительная компания "Нордсервисстрой" завершила строительство пятиэтажного жилого дома с детскими игровыми площадками, зонами отдыха и парковками. "Арендная плата за квартиру площадью 51 квадратный метр составит (с учётом субсидий из федерального и регионального бюджетов) около 11 тысячи рублей в месяц при среднерыночной ставке на уровне 45 тысяч рублей в месяц за ту же площадь. Первые в регионе участники программы "Доступное арендное жильё в ДФО" начнут заселяться в новый дом с 28 февраля 2024 года", - информирует пресс-служба.
Региональным оператором данной программы в Якутии определен АНО "Центр развития жилищных программ Республики Саха (Якутия)". До 2026 года в республике планируется ввести 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. В рамках программы "Доступное арендное жильё в ДФО" в госбюджете Якутии на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере 169,86 миллионов рублей.
Город Ленск в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Поступления от нефтегазовых компаний в Якутии составили около 40 млрд руб
13 февраля, 18:18
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Юрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала