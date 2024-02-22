https://ria.ru/20240222/travma-1929000789.html
Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму
Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 22.02.2024
Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму
Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:24
2024-02-22T15:24
2024-02-22T15:24
происшествия
всеволожск
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. "Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту падения 21 февраля на несовершеннолетнего карниза в спортивном клубе "Ника+" в городе Всеволожск", - говорится в сообщении. Установлено, что 9-летний ребенок в спортивной секции по единоборствам наступил на оконную штору, "которая была ненадлежащим образом закреплена", в результате падения карниза у мальчика "перелом теменной кости". Добавляется, что мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
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всеволожск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожск, ленинградская область
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область
Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму
Во Всеволожске ребенок госпитализирован из спортклуба с переломом теменной кости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области.
«
"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту падения 21 февраля на несовершеннолетнего карниза в спортивном клубе "Ника+" в городе Всеволожск", - говорится в сообщении.
Установлено, что 9-летний ребенок в спортивной секции по единоборствам наступил на оконную штору, "которая была ненадлежащим образом закреплена", в результате падения карниза у мальчика "перелом теменной кости".
Добавляется, что мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
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