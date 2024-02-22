https://ria.ru/20240222/travma-1929000789.html

Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму

Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 22.02.2024

Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму

Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:24

2024-02-22T15:24

2024-02-22T15:24

происшествия

всеволожск

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. "Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту падения 21 февраля на несовершеннолетнего карниза в спортивном клубе "Ника+" в городе Всеволожск", - говорится в сообщении. Установлено, что 9-летний ребенок в спортивной секции по единоборствам наступил на оконную штору, "которая была ненадлежащим образом закреплена", в результате падения карниза у мальчика "перелом теменной кости". Добавляется, что мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20231004/podrostok-1900409981.html

всеволожск

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, всеволожск, ленинградская область