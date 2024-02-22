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Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024
Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчина в Нижнем Тагиле Свердловской области ударил 17-летнюю девушку в трамвае за отказ уступить ему... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:52
2024-02-22T08:52
2024-02-22T08:52
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчина в Нижнем Тагиле Свердловской области ударил 17-летнюю девушку в трамвае за отказ уступить ему место, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. По данным сообщества "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте", мужчина потребовал девушку уступить ему место в трамвае №12, после отказа начал ругаться на нее, а затем с размаха ударил ей в ухо. Отмечается, что кондуктор в конфликт не стала вмешиваться, заступился за подростка полицейский, ехавший в этом же трамвае. "С сообщением о происшествии в отдел полиции №17... обратился отец 17-летней девушки. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, выяснили, что конфликт произошел во время движения в районе железнодорожного вокзала", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что все собранные материалы направлены в отдел полиции города, где и пройдет проверка.
https://ria.ru/20240217/politsiya-1927965635.html
нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае
Житель Нижнего Тагила ударил 17-летнюю девушку, не уступившую место в трамвае
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчина в Нижнем Тагиле Свердловской области ударил 17-летнюю девушку в трамвае за отказ уступить ему место, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД.
По данным сообщества "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте", мужчина потребовал девушку уступить ему место в трамвае №12, после отказа начал ругаться на нее, а затем с размаха ударил ей в ухо. Отмечается, что кондуктор в конфликт не стала вмешиваться, заступился за подростка полицейский, ехавший в этом же трамвае.
"С сообщением о происшествии в отдел полиции №17... обратился отец 17-летней девушки. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, выяснили, что конфликт произошел во время движения в районе железнодорожного вокзала", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что все собранные материалы направлены в отдел полиции города, где и пройдет проверка.
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