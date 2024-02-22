https://ria.ru/20240222/tramvay-1928885627.html

Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае

Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024

Житель Нижнего Тагила ударил девушку за отказ уступить ему место в трамвае

Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчина в Нижнем Тагиле Свердловской области ударил 17-летнюю девушку в трамвае за отказ уступить ему... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:52

2024-02-22T08:52

2024-02-22T08:52

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчина в Нижнем Тагиле Свердловской области ударил 17-летнюю девушку в трамвае за отказ уступить ему место, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. По данным сообщества "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте", мужчина потребовал девушку уступить ему место в трамвае №12, после отказа начал ругаться на нее, а затем с размаха ударил ей в ухо. Отмечается, что кондуктор в конфликт не стала вмешиваться, заступился за подростка полицейский, ехавший в этом же трамвае. "С сообщением о происшествии в отдел полиции №17... обратился отец 17-летней девушки. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, выяснили, что конфликт произошел во время движения в районе железнодорожного вокзала", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что все собранные материалы направлены в отдел полиции города, где и пройдет проверка.

https://ria.ru/20240217/politsiya-1927965635.html

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний тагил, свердловская область