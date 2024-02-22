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Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024
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04:08 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/torgovlya-1928872126.html
Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году
Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024
Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году
Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте - нефтепродукты, газ, нефть,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T04:08
2024-02-22T04:08
экономика
турция
россия
москва
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте - нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь, подсчитало РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы. По итогам прошлого года Турция больше всего продавала России цитрусовые - объемы их поставок за год составили 426 миллионов долларов. Кроме того, главными товарами экспорта стали автозапчасти - объемы поставок достигли почти 404 миллионов долларов и прицепы - 275 миллионов долларов. Также заметную долю в поставках Москве заняли нефтяные масла - почти 227 миллионов долларов, косточковые, например абрикосы, сливы и вишня - 226 миллионов долларов и рыба - 220 миллионов долларов. Кроме того в десятку вошли бульдозеры (205 миллионов долларов) центрифуги (170 миллионов), смолы (137 миллионов) и женская одежда (почти 124 миллиона). Россия же больше всего продавала Турции нефтепродукты - почти на 11 миллиардов долларов. Турция официально не раскрывает покупки газа и нефти, однако из данных Международного энергетического агентства и турецкой статистики получается, что в прошлом году Турция приобрела трубопроводного природного газа примерно на 7,6 миллиарда долларов, а еще 6,85 миллиарда было потрачено на другие нераскрытые в официальной статистике углеводороды, в основном нефть, хотя здесь же находятся и поставки СПГ. Кроме того, Россия продала Турции железа и стали на 3,1 миллиарда, а угля - на 2,9 миллиарда. Еще больше миллиарда долларов составил экспорт Москвой пшеницы - 2,4 миллиарда, меди - 1,7 миллиарда и алюминия - 1,3 миллиарда. В топ-10 главных товаров российского экспорта Стамбулу вошли растительные масла (444 миллиона долларов) и кукуруза (425 миллионов). Товарооборот двух стран, согласно данным турецкой статслужбы, по итогам 2023 года снизился в 1,2 раза, до почти 57 миллиардов долларов. Из них 46 миллиардов пришлись на экспорт России в Турцию, и 11 миллиардов - на экспорт Турции в РФ.
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
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экономика, турция, россия, москва, международное энергетическое агентство
Экономика, Турция, Россия, Москва, Международное энергетическое агентство
Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году

Анализ: цитрусовые и нефтепродукты стали главными товарами в торговле с Турцией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте - нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь, подсчитало РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы.
По итогам прошлого года Турция больше всего продавала России цитрусовые - объемы их поставок за год составили 426 миллионов долларов. Кроме того, главными товарами экспорта стали автозапчасти - объемы поставок достигли почти 404 миллионов долларов и прицепы - 275 миллионов долларов.
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Также заметную долю в поставках Москве заняли нефтяные масла - почти 227 миллионов долларов, косточковые, например абрикосы, сливы и вишня - 226 миллионов долларов и рыба - 220 миллионов долларов. Кроме того в десятку вошли бульдозеры (205 миллионов долларов) центрифуги (170 миллионов), смолы (137 миллионов) и женская одежда (почти 124 миллиона).
Россия же больше всего продавала Турции нефтепродукты - почти на 11 миллиардов долларов. Турция официально не раскрывает покупки газа и нефти, однако из данных Международного энергетического агентства и турецкой статистики получается, что в прошлом году Турция приобрела трубопроводного природного газа примерно на 7,6 миллиарда долларов, а еще 6,85 миллиарда было потрачено на другие нераскрытые в официальной статистике углеводороды, в основном нефть, хотя здесь же находятся и поставки СПГ.
Кроме того, Россия продала Турции железа и стали на 3,1 миллиарда, а угля - на 2,9 миллиарда. Еще больше миллиарда долларов составил экспорт Москвой пшеницы - 2,4 миллиарда, меди - 1,7 миллиарда и алюминия - 1,3 миллиарда. В топ-10 главных товаров российского экспорта Стамбулу вошли растительные масла (444 миллиона долларов) и кукуруза (425 миллионов).
Товарооборот двух стран, согласно данным турецкой статслужбы, по итогам 2023 года снизился в 1,2 раза, до почти 57 миллиардов долларов. Из них 46 миллиардов пришлись на экспорт России в Турцию, и 11 миллиардов - на экспорт Турции в РФ.
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ЭкономикаТурцияРоссияМоскваМеждународное энергетическое агентство
 
 
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