Раскрыты главные товары в торговле России и Турции в 2023 году
Анализ: цитрусовые и нефтепродукты стали главными товарами в торговле с Турцией
Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте - нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь, подсчитало РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы.
По итогам прошлого года Турция больше всего продавала России цитрусовые - объемы их поставок за год составили 426 миллионов долларов. Кроме того, главными товарами экспорта стали автозапчасти - объемы поставок достигли почти 404 миллионов долларов и прицепы - 275 миллионов долларов.
Также заметную долю в поставках Москве заняли нефтяные масла - почти 227 миллионов долларов, косточковые, например абрикосы, сливы и вишня - 226 миллионов долларов и рыба - 220 миллионов долларов. Кроме того в десятку вошли бульдозеры (205 миллионов долларов) центрифуги (170 миллионов), смолы (137 миллионов) и женская одежда (почти 124 миллиона).
Россия же больше всего продавала Турции нефтепродукты - почти на 11 миллиардов долларов. Турция официально не раскрывает покупки газа и нефти, однако из данных Международного энергетического агентства и турецкой статистики получается, что в прошлом году Турция приобрела трубопроводного природного газа примерно на 7,6 миллиарда долларов, а еще 6,85 миллиарда было потрачено на другие нераскрытые в официальной статистике углеводороды, в основном нефть, хотя здесь же находятся и поставки СПГ.
Кроме того, Россия продала Турции железа и стали на 3,1 миллиарда, а угля - на 2,9 миллиарда. Еще больше миллиарда долларов составил экспорт Москвой пшеницы - 2,4 миллиарда, меди - 1,7 миллиарда и алюминия - 1,3 миллиарда. В топ-10 главных товаров российского экспорта Стамбулу вошли растительные масла (444 миллиона долларов) и кукуруза (425 миллионов).
Товарооборот двух стран, согласно данным турецкой статслужбы, по итогам 2023 года снизился в 1,2 раза, до почти 57 миллиардов долларов. Из них 46 миллиардов пришлись на экспорт России в Турцию, и 11 миллиардов - на экспорт Турции в РФ.