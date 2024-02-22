https://ria.ru/20240222/tekhas-1928905347.html
Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев
Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев
Тема возможного отделения Техаса от США еще 20 лет назад показалась бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:27
2024-02-22T10:27
2024-02-22T10:57
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тема возможного отделения Техаса от США еще 20 лет назад показалась бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я же написал в своем юмористическом прогнозе, что это будет. Теперь мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР – Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Но на самом деле, если говорить серьезно, еще лет двадцать назад это показалось бы нонсенсом. Да, Соединенные Штаты – федерация, у федерации больше внутренних проблем, мы знаем по опыту Советского Союза и нашему опыту тоже, но, тем не менее, это очень сильная страна. А сейчас это вполне обсуждаемо", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли Техас стать новым независимым государством.
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Медведев: Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема
Медведев в интервью российским СМИ пошутил по поводу Техасской народной республики
2024-02-22T10:27
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РИА Новости
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техас, дмитрий медведев, в мире, сша
Техас, Дмитрий Медведев, В мире, США
Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев
Медведев: отделение Техаса от США раньше казалось нонсенсом, но все изменилось