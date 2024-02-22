Глава Тайваня поблагодарила США за помощь в сфере обороны
Глава администрации Тайваня поблагодарила США за помощь в сфере обороны
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeЦай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Цай Инвэнь. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с конгрессменом США Майком Галлахером в Тайбэе в четверг поблагодарила власти США за помощь острову в укреплении его потенциала самообороны.
В четверг конгрессмен США Майк Галлахер, возглавляющий в палате представителей специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз, прибыл на Тайвань во главе американской делегации.
"Я хотела бы поблагодарить администрацию и Конгресс США за продолжение помощи Тайваню в укреплении его потенциала самообороны", - заявила Цай Инвэнь, трансляция встречи вел тайваньский телеканал CTi News в YouTube.
Цай Инвэнь отметила, что США и Тайвань вместе "защищают свободу и демократию, а также поддерживают региональный мир". Она подчеркнула, что Тайбэй надеется увидеть в 2024 году еще больше "тайваньско-американских обменов".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.