https://ria.ru/20240222/tayvan-1928878327.html

Глава Тайваня поблагодарила США за помощь в сфере обороны

Глава Тайваня поблагодарила США за помощь в сфере обороны - РИА Новости, 22.02.2024

Глава Тайваня поблагодарила США за помощь в сфере обороны

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с конгрессменом США Майком Галлахером в Тайбэе в четверг поблагодарила власти США за помощь острову в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:02

2024-02-22T07:02

2024-02-22T07:02

в мире

тайвань

сша

китай

цай инвэнь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с конгрессменом США Майком Галлахером в Тайбэе в четверг поблагодарила власти США за помощь острову в укреплении его потенциала самообороны. В четверг конгрессмен США Майк Галлахер, возглавляющий в палате представителей специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз, прибыл на Тайвань во главе американской делегации. "Я хотела бы поблагодарить администрацию и Конгресс США за продолжение помощи Тайваню в укреплении его потенциала самообороны", - заявила Цай Инвэнь, трансляция встречи вел тайваньский телеканал CTi News в YouTube. Цай Инвэнь отметила, что США и Тайвань вместе "защищают свободу и демократию, а также поддерживают региональный мир". Она подчеркнула, что Тайбэй надеется увидеть в 2024 году еще больше "тайваньско-американских обменов". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240217/tayvan-1927967051.html

https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

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в мире, тайвань, сша, китай, цай инвэнь, нэнси пелоси