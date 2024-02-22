https://ria.ru/20240222/tayvan-1928869962.html
Американская делегация во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань
Американская делегация во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань - РИА Новости, 22.02.2024
Американская делегация во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань
Конгрессмен Майк Галлахер сообщил, что прибыл на Тайвань во главе американской делегации. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:10
2024-02-22T03:10
2024-02-22T11:37
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Конгрессмен Майк Галлахер сообщил, что прибыл на Тайвань во главе американской делегации."Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям", — распространил заявление Галлахера его офис.Конгрессмен возглавляет в палате представителей специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз."США поддерживают Китай. Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы укрепляем мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива", — заявил он.Китай считает Тайвань своей провинцией и традиционно выступает против контактов островной администрации с зарубежными странами.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240217/kitay-1927908655.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
Американская делегация во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань
Американская делегация с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Конгрессмен Майк Галлахер сообщил, что прибыл на Тайвань во главе американской делегации.
«
"Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям", — распространил заявление Галлахера его офис.
Конгрессмен возглавляет в палате представителей специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая
и исходящих от него угроз.
"США поддерживают Китай. Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы укрепляем мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива", — заявил он.
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Китай считает Тайвань своей провинцией и традиционно выступает против контактов островной администрации с зарубежными странами.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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