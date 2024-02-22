https://ria.ru/20240222/svo-1929058895.html
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив за 25 минут 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:57
2024-02-22T18:57
2024-02-22T18:57
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска подвергли массированному обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив за 25 минут 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 18.20 по 18.35 выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
СЦКК: ВСУ выпустили по районам Донецка21 снаряд за 25 минут
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости.
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив за 25 минут 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ с 18.20 по 18.35 выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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