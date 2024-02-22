https://ria.ru/20240222/svo-1929044125.html
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 22.02.2024
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО
Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО автомобиль УАЗ, сообщила в четверг райадминистрация. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:02
2024-02-22T18:02
2024-02-22T18:02
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО автомобиль УАЗ, сообщила в четверг райадминистрация. Как информирует райадминистрация, очередной, 66-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!" "В зону спецоперации передали автомобиль УАЗ, так называемую "буханку", стоимостью более 410 тысяч рублей. Это десятый автомобиль, который отправили из района бойцам с начала спецоперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль был приобретен лискинскими предпринимателями Анатолием Прийменко и Игорем Зотовым. За личные средства они также отремонтировали его. Всего с начала спецоперации жители Лискинского района отправили в зону военных действий грузы на общую сумму более 58,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лискинский район, воронеж, воронежская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Лискинский район, Воронеж, Воронежская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Власти Лискинского района передали автомобиль УАЗ в зону СВО
Власти Лискинского района Воронежской области передали автомобиль УАЗ в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО автомобиль УАЗ, сообщила в четверг райадминистрация.
Как информирует райадминистрация, очередной, 66-й по счету, гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!"
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"В зону спецоперации передали автомобиль УАЗ, так называемую "буханку", стоимостью более 410 тысяч рублей. Это десятый автомобиль, который отправили из района бойцам с начала спецоперации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль был приобретен лискинскими предпринимателями Анатолием Прийменко и Игорем Зотовым. За личные средства они также отремонтировали его.
Всего с начала спецоперации жители Лискинского района отправили в зону военных действий грузы на общую сумму более 58,5 миллиона рублей.
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