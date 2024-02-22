https://ria.ru/20240222/superkompyuter-1929071300.html

Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера

Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера - РИА Новости, 22.02.2024

Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера

Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:21

2024-02-22T20:21

2024-02-22T20:23

экономика

технологии

россия

саратовская область

балаково

вячеслав володин

михаил мишустин

станислав кузнецов

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. Правительство области, Сбербанк и "Россети" в декабре 2020 года договорились о строительстве крупнейшего в России ЦОД банка близ Балаково. Проект планировалось реализовать в три этапа, завершение последнего намечалось на первый квартал 2027 года. Общая площадь технологических модулей составит 62,4 тысячи квадратных метров. В ЦОД предполагается разместить не менее 3 тысяч стоек с вычислительным оборудованием - около 120 тысяч серверов. Пиковое потребление электроэнергии дата-центра составит до 82 МВт. По данным правительства региона, стоимость строительства ЦОД составит около 30 миллиардов рублей. "Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область в сентябре 2021 года дал старт строительству ЦОД Сбербанка. Первый зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов тогда отметил, что новый ЦОД станет третьим по мощности в Европе и одним из лучших в мире по безопасности.

https://ria.ru/20240118/putin-1922203466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, саратовская область, балаково, вячеслав володин, михаил мишустин, станислав кузнецов, россети, госдума рф, сбербанк россии