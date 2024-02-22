Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера
Володин: самый крупный в России суперкомпьютер создадут в Саратовской области
Суперкомпьютер. Архивное фото
САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
Правительство области, Сбербанк и "Россети" в декабре 2020 года договорились о строительстве крупнейшего в России ЦОД банка близ Балаково. Проект планировалось реализовать в три этапа, завершение последнего намечалось на первый квартал 2027 года. Общая площадь технологических модулей составит 62,4 тысячи квадратных метров. В ЦОД предполагается разместить не менее 3 тысяч стоек с вычислительным оборудованием - около 120 тысяч серверов. Пиковое потребление электроэнергии дата-центра составит до 82 МВт. По данным правительства региона, стоимость строительства ЦОД составит около 30 миллиардов рублей.
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"Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область в сентябре 2021 года дал старт строительству ЦОД Сбербанка. Первый зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов тогда отметил, что новый ЦОД станет третьим по мощности в Европе и одним из лучших в мире по безопасности.