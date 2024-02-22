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Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера - РИА Новости, 22.02.2024
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20:21 22.02.2024 (обновлено: 20:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/superkompyuter-1929071300.html
Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера
Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера - РИА Новости, 22.02.2024
Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера
Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:21
2024-02-22T20:23
экономика
технологии
россия
саратовская область
балаково
вячеслав володин
михаил мишустин
станислав кузнецов
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. Правительство области, Сбербанк и "Россети" в декабре 2020 года договорились о строительстве крупнейшего в России ЦОД банка близ Балаково. Проект планировалось реализовать в три этапа, завершение последнего намечалось на первый квартал 2027 года. Общая площадь технологических модулей составит 62,4 тысячи квадратных метров. В ЦОД предполагается разместить не менее 3 тысяч стоек с вычислительным оборудованием - около 120 тысяч серверов. Пиковое потребление электроэнергии дата-центра составит до 82 МВт. По данным правительства региона, стоимость строительства ЦОД составит около 30 миллиардов рублей. "Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область в сентябре 2021 года дал старт строительству ЦОД Сбербанка. Первый зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов тогда отметил, что новый ЦОД станет третьим по мощности в Европе и одним из лучших в мире по безопасности.
https://ria.ru/20240118/putin-1922203466.html
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саратовская область
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экономика, технологии, россия, саратовская область, балаково, вячеслав володин, михаил мишустин, станислав кузнецов, россети, госдума рф, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Саратовская область, Балаково, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Станислав Кузнецов, Россети, Госдума РФ, Сбербанк России
Володин анонсировал создание самого крупного в России суперкомпьютера

Володин: самый крупный в России суперкомпьютер создадут в Саратовской области

© Fotolia / vladimircaribbСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Fotolia / vladimircaribb
Суперкомпьютер. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Самый крупный в России суперкомпьютер будет создан на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
Правительство области, Сбербанк и "Россети" в декабре 2020 года договорились о строительстве крупнейшего в России ЦОД банка близ Балаково. Проект планировалось реализовать в три этапа, завершение последнего намечалось на первый квартал 2027 года. Общая площадь технологических модулей составит 62,4 тысячи квадратных метров. В ЦОД предполагается разместить не менее 3 тысяч стоек с вычислительным оборудованием - около 120 тысяч серверов. Пиковое потребление электроэнергии дата-центра составит до 82 МВт. По данным правительства региона, стоимость строительства ЦОД составит около 30 миллиардов рублей.
«
"Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОД, строительство которого ведет Сбербанк. Это проект следующей очереди. Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область в сентябре 2021 года дал старт строительству ЦОД Сбербанка. Первый зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов тогда отметил, что новый ЦОД станет третьим по мощности в Европе и одним из лучших в мире по безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Путин поручил увеличить мощности суперкомпьютеров в России
18 января, 19:31
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСаратовская областьБалаковоВячеслав ВолодинМихаил МишустинСтанислав КузнецовРоссетиГосдума РФСбербанк России
 
 
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