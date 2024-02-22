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"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде - РИА Новости, 22.02.2024
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05:22 22.02.2024 (обновлено: 10:09 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/sudno-1928874312.html
"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде
"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде - РИА Новости, 22.02.2024
"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде
Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:22
2024-02-22T10:09
экономика
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками. К ходовым испытаниям судна планируется приступить в мае текущего года", – сказали в компании. Передать заказчику судно планируется в 2024 году. Кроме того, корпорация в текущем году ожидает передачу еще нескольких гражданских проектов: грузопассажирского судна проекта CNF22, двух речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020".
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экономика, россия
Экономика, Россия
"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде

"Ак Барс" в мае планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде

© Судостроительная корпорация "Ак Барс"Модель прогулочного судна на водородных топливных элементах, представленная судостроительной компанией "АК Барс"
Модель прогулочного судна на водородных топливных элементах, представленная судостроительной компанией АК Барс
© Судостроительная корпорация "Ак Барс"
Модель прогулочного судна на водородных топливных элементах, представленная судостроительной компанией "АК Барс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками. К ходовым испытаниям судна планируется приступить в мае текущего года", – сказали в компании.
Передать заказчику судно планируется в 2024 году. Кроме того, корпорация в текущем году ожидает передачу еще нескольких гражданских проектов: грузопассажирского судна проекта CNF22, двух речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020".
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