https://ria.ru/20240222/sudno-1928874312.html

"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде

"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде - РИА Новости, 22.02.2024

"Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водороде

Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:22

2024-02-22T05:22

2024-02-22T10:09

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928899667_24:0:740:403_1920x0_80_0_0_4fd28bd1a6176aa6099d89181ea2aa12.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует приступить к ходовым испытаниям судна на водородном топливе в мае текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками. К ходовым испытаниям судна планируется приступить в мае текущего года", – сказали в компании. Передать заказчику судно планируется в 2024 году. Кроме того, корпорация в текущем году ожидает передачу еще нескольких гражданских проектов: грузопассажирского судна проекта CNF22, двух речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020".

https://ria.ru/20240208/uchenye-1926109447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия