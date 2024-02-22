"Ак Барс" ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге
Корпорация "Ак Барс" ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге
Металлопрокат. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет разработку проектов речных прогулочных судов на электротяге, рассказали РИА Новости в компании.
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"Корпорация активно осваивает новые направления развития и рассматривает возможность освоения производства новых видов продукции. Сегодня мы ведем большую работу по созданию судов различного класса и назначения, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). С каждым годом интерес со стороны заказчиков к судам на новых видах топлива растет. Также ведем разработку проектов небольших речных прогулочных судов на электрической тяге. Ведется освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения", – пояснили в корпорации.
В "Ак Барсе" отметили, что основным перспективным направлением для компании является возможность строительства серийных кораблей и судов с количеством единиц в серии 6-12 заказов и более. На сегодня корпорация ведет строительство заказов по 12 различным проектам, в том числе 7 головных.
По итогам 2023 года "Ак Барс" передал заказчикам 10 кораблей и судов различного назначения. Среди наиболее значимых проектов гражданского судостроения в компании отметили начало строительства, проведение испытаний и передачу в эксплуатацию двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020", которые получили названия "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль". В прошедшем году они пополнили флот Республики Татарстан.
Также в 2023 году состоялась отправка заказчику двух "Метеор-2020" для нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. После успешного прохождения испытаний было передано заказчику многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 "Спасатель Ильин".