https://ria.ru/20240222/suda-1928874940.html

"Ак Барс" ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге

"Ак Барс" ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге - РИА Новости, 22.02.2024

"Ак Барс" ведет разработку речных прогулочных судов на электротяге

Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет разработку проектов речных прогулочных судов на электротяге, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:36

2024-02-22T05:36

2024-02-22T05:36

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет разработку проектов речных прогулочных судов на электротяге, рассказали РИА Новости в компании. "Корпорация активно осваивает новые направления развития и рассматривает возможность освоения производства новых видов продукции. Сегодня мы ведем большую работу по созданию судов различного класса и назначения, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). С каждым годом интерес со стороны заказчиков к судам на новых видах топлива растет. Также ведем разработку проектов небольших речных прогулочных судов на электрической тяге. Ведется освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения", – пояснили в корпорации. В "Ак Барсе" отметили, что основным перспективным направлением для компании является возможность строительства серийных кораблей и судов с количеством единиц в серии 6-12 заказов и более. На сегодня корпорация ведет строительство заказов по 12 различным проектам, в том числе 7 головных. По итогам 2023 года "Ак Барс" передал заказчикам 10 кораблей и судов различного назначения. Среди наиболее значимых проектов гражданского судостроения в компании отметили начало строительства, проведение испытаний и передачу в эксплуатацию двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020", которые получили названия "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль". В прошедшем году они пополнили флот Республики Татарстан. Также в 2023 году состоялась отправка заказчику двух "Метеор-2020" для нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. После успешного прохождения испытаний было передано заказчику многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 "Спасатель Ильин".

https://ria.ru/20240213/ledokol-1927019150.html

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экономика, технологии, республика татарстан (татарстан)