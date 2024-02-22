https://ria.ru/20240222/sud-1928936134.html

Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 22.02.2024

Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной иск к компании МТС на 10 миллионов рублей из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:00

2024-02-22T12:00

2024-02-22T12:00

происшествия

москва

анастасия ивлеева

игорь мишин

афк "система"

мтс

александр трещев

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной иск к компании МТС на 10 миллионов рублей из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Определением Таганского районного суда города Москвы заявления истца Останния Олега Валериевича к публичному акционерному обществу "Мобильные Телесистемы" о компенсации морального вреда - оставлены без рассмотрения", - сказала собеседница агентства. В своих требованиях истец утверждал, что компания МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами-гостями вечеринки и потому также ответственна за произошедшее. Ранее этот суд отклонил иск на миллиард долларов от адвоката Александра Трещева к МТС и бывшему вице-президенту "МТС-Медиа" Игорю Мишину (сейчас генеральный продюсер Kion - онлайн-кинотеатра, входящего в холдинг МТС). Деньги предлагалось перечислить в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Аналогичный иск рассмотрит Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за той же вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по миллиарду долларов в тот же фонд "Защитники Отечества". В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20240212/isk-1926893705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, анастасия ивлеева, игорь мишин, афк "система", мтс, александр трещев, "голая вечеринка"