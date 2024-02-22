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Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 22.02.2024
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12:00 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/sud-1928936134.html
Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки"
Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 22.02.2024
Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки"
Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной иск к компании МТС на 10 миллионов рублей из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:00
2024-02-22T12:00
происшествия
москва
анастасия ивлеева
игорь мишин
афк "система"
мтс
александр трещев
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной иск к компании МТС на 10 миллионов рублей из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Определением Таганского районного суда города Москвы заявления истца Останния Олега Валериевича к публичному акционерному обществу "Мобильные Телесистемы" о компенсации морального вреда - оставлены без рассмотрения", - сказала собеседница агентства. В своих требованиях истец утверждал, что компания МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами-гостями вечеринки и потому также ответственна за произошедшее. Ранее этот суд отклонил иск на миллиард долларов от адвоката Александра Трещева к МТС и бывшему вице-президенту "МТС-Медиа" Игорю Мишину (сейчас генеральный продюсер Kion - онлайн-кинотеатра, входящего в холдинг МТС). Деньги предлагалось перечислить в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Аналогичный иск рассмотрит Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за той же вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по миллиарду долларов в тот же фонд "Защитники Отечества". В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
https://ria.ru/20240212/isk-1926893705.html
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происшествия, москва, анастасия ивлеева, игорь мишин, афк "система", мтс, александр трещев, "голая вечеринка"
Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, Игорь Мишин, АФК "Система", МТС, Александр Трещев, "Голая вечеринка"
Суд оставил без рассмотрения новый иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Суд не рассмотрел иск к МТС на десять миллионов рублей из-за "голой вечеринки"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг оставил без рассмотрения очередной иск к компании МТС на 10 миллионов рублей из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Определением Таганского районного суда города Москвы заявления истца Останния Олега Валериевича к публичному акционерному обществу "Мобильные Телесистемы" о компенсации морального вреда - оставлены без рассмотрения", - сказала собеседница агентства.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
В своих требованиях истец утверждал, что компания МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами-гостями вечеринки и потому также ответственна за произошедшее.
Ранее этот суд отклонил иск на миллиард долларов от адвоката Александра Трещева к МТС и бывшему вице-президенту "МТС-Медиа" Игорю Мишину (сейчас генеральный продюсер Kion - онлайн-кинотеатра, входящего в холдинг МТС). Деньги предлагалось перечислить в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".
Аналогичный иск рассмотрит Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за той же вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по миллиарду долларов в тот же фонд "Защитники Отечества".
В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки"
12 февраля, 16:30
 
ПроисшествияМоскваАнастасия ИвлееваИгорь МишинАФК "Система"МТСАлександр Трещев"Голая вечеринка"
 
 
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