https://ria.ru/20240222/sud-1928877184.html

В Якутии суд приговорил к пяти годами экс-главу отдела "Почты России"

В Якутии суд приговорил к пяти годами экс-главу отдела "Почты России" - РИА Новости, 22.02.2024

В Якутии суд приговорил к пяти годами экс-главу отдела "Почты России"

Экс-руководитель группы расчета заработной платы якутского управления Федеральной почтовой связи - АО "Почта России" путем мошенничества похитила более 40... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:27

2024-02-22T06:27

2024-02-22T06:27

происшествия

россия

почта россии

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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Экс-руководитель группы расчета заработной платы якутского управления Федеральной почтовой связи - АО "Почта России" путем мошенничества похитила более 40 миллионов рублей, суд приговорил ее к пяти годам колонии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. Подразделение УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в 2023 года возбудило уголовное дело в отношении руководителя группы расчета заработной платы якутского управления Федеральной почтовой связи – АО "Почта России" по признакам мошенничества в особо крупном размере. "Установлено, что должностное лицо умышленно, из корыстных побуждений совершило хищение более 40 миллионов рублей путем ввода компьютерной информации с использованием своего служебного положения, денежными средствами распорядилось по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе. Якутским городским судом подсудимая признана виновной в совершении хищения 40 816 989,78 рубля и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. "Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу управления Федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) АО "Пота России" материального ущерба в размере 40 816 989,78 рубля. По вступлению приговора в законную силу имущество, арестованное у фигуранта уголовного дела, будет реализовано в счет возмещения причиненного потерпевшему ущерба", - говорится в сообщении.

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https://ria.ru/20240221/gobozov-1928832285.html

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происшествия, россия, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)