https://ria.ru/20240222/ssha-1928863608.html

В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ

В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ - РИА Новости, 22.02.2024

В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ

В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:44

2024-02-22T00:44

2024-02-22T00:44

в мире

технологии

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. "Сегодня таковым (лидером) являются США. У нас лучшие чипы, лучшие таланты, лучшие технологии и лучшие ценности, которыми мы руководствуемся при использовании данных и ИИ. И мы намерены остаться в лидерах", - сказала она, выступая на тематической конференции в Вашингтоне. Хикс напомнила, что Пентагон инвестирует в ИИ уже больше 60 лет и использует полученные наработки в самых разных сферах – от ПВО до планирования логистики. "Все эти усилия значительно укрепляют потенциал США, но не являются признаками гонки вооружений в сфере ИИ. Так мы ситуацию не рассматриваем и не стремимся к такой гонке", - сказал она.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша