Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ssha-1928863608.html
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ - РИА Новости, 22.02.2024
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ
В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:44
2024-02-22T00:44
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. "Сегодня таковым (лидером) являются США. У нас лучшие чипы, лучшие таланты, лучшие технологии и лучшие ценности, которыми мы руководствуемся при использовании данных и ИИ. И мы намерены остаться в лидерах", - сказала она, выступая на тематической конференции в Вашингтоне. Хикс напомнила, что Пентагон инвестирует в ИИ уже больше 60 лет и использует полученные наработки в самых разных сферах – от ПВО до планирования логистики. "Все эти усилия значительно укрепляют потенциал США, но не являются признаками гонки вооружений в сфере ИИ. Так мы ситуацию не рассматриваем и не стремимся к такой гонке", - сказал она.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ

Замглавы Пентагона: США не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«
"Сегодня таковым (лидером) являются США. У нас лучшие чипы, лучшие таланты, лучшие технологии и лучшие ценности, которыми мы руководствуемся при использовании данных и ИИ. И мы намерены остаться в лидерах", - сказала она, выступая на тематической конференции в Вашингтоне.
Хикс напомнила, что Пентагон инвестирует в ИИ уже больше 60 лет и использует полученные наработки в самых разных сферах – от ПВО до планирования логистики.
"Все эти усилия значительно укрепляют потенциал США, но не являются признаками гонки вооружений в сфере ИИ. Так мы ситуацию не рассматриваем и не стремимся к такой гонке", - сказал она.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ
Вчера, 06:53
 
В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала