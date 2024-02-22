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В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ - РИА Новости, 22.02.2024
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ
В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:44
2024-02-22T00:44
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В США считают, что являются безоговорочным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят "гонки вооружений" в этой сфере, сказала замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. "Сегодня таковым (лидером) являются США. У нас лучшие чипы, лучшие таланты, лучшие технологии и лучшие ценности, которыми мы руководствуемся при использовании данных и ИИ. И мы намерены остаться в лидерах", - сказала она, выступая на тематической конференции в Вашингтоне. Хикс напомнила, что Пентагон инвестирует в ИИ уже больше 60 лет и использует полученные наработки в самых разных сферах – от ПВО до планирования логистики. "Все эти усилия значительно укрепляют потенциал США, но не являются признаками гонки вооружений в сфере ИИ. Так мы ситуацию не рассматриваем и не стремимся к такой гонке", - сказал она.
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ
Замглавы Пентагона: США не видят "гонки вооружений" в сфере ИИ